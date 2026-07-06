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Столичната лекарска колегия с нов председател. Кой е той?

06 юли 2026, 15:44 часа 557 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична лекарска колегия
Столичната лекарска колегия с нов председател. Кой е той?

Управителният съвет на Столичната лекарска колегия (СЛК) избра д-р Ваньо Видков за председател на колегията. Решението беше взето единодушно на заседание на ръководния орган. Промяната в ръководството се налага поради избирането на досегашния председател д-р Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса и след подадената от него на 02.07 2026 г.оставка като председател на СЛК. Съгласно Устава на колегията, д-р Видков ще довърши настоящия управленски мандат, който изтича през юни 2027 година. Още: Новото ръководство на НЗОК разпореди мащабна проверка на предшествениците си

До момента д-р Видков заемаше позицията на заместник-председател на УС на СЛК с ресор “Болнична помощ“, за който притежава доказан административен и съсловен опит. Д-р Ваньо Видков е утвърден специалист по анестезиология и интензивно лечение с дългогодишна практика в едни от най-авторитетните болнични заведения в столицата. Работил е в УМБАЛ „Александровска“, болница „Шейново“, в Клиниката по урология на болница „Н. И. Пирогов“. От 2014 г. до момента: началник на Отделението по анестезиология и интензивни грижи в Първа градска болница – София. Още: На фона на съмнения за папки в ДАНС: Бивш служебен министър стана втори подуправител в НЗОК

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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