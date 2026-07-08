Спор в "Люлин": Предлагат общински терени да станат частен паркинг

Предложение за превръщане на зелена площ зад мол в район "Люлин" в частен паркинг предизвика критики от общинския съветник Симеон Ставрев (целия пост вижте ТУК). По думите му става въпрос за няколко общински имота с обща площ 2703 кв. м., които районният кмет предлага да бъдат отдадени под наем за 10 години. Началната цена в търга е определена на 0,58 евро на кв. м. без ДДС, което означава около 1568 евро месечен наем за целия терен. Предвижда се паркингът да разполага между 95 и 115 паркоместа.

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Ставрев изрази съмнения дали предложението е най-доброто решение за района и призова Столичният общински съвет (СОС) да прецени внимателно дали да го подкрепи.

Сред основните му притеснения е наличието на висока дървесна растителност в имотите. Според него изграждането на паркинг може да доведе до изсичане на десетки дървета. "Не разбирам защо трябва да се режат десетки дървета", посочва общинският съветник.

Той поставя под въпрос и транспортната обосновка на проекта. По думите му предстои разкопаване на бул. "Царица Йоана" за изграждането на две нови метростанции в посока Околовръстния път, което допълнително ще натовари движението в района.

Според Ставрев липсва анализ как новият паркинг ще се отрази на трафика по бул. "Петър Дертлиев", както и как ще бъде организирано влизането и излизането от съоръжението.

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Той поставя под въпрос и необходимостта от нов паркинг, тъй като в близост има метростанция с топла връзка към търговския център, а самият мол разполага с около 600 паркоместа на няколко нива. "Предполага се, че хората в района ползват метрото и не разбирам защо тогава трябва още един паркинг", коментира Ставрев.

Сред другите му въпроси е дали имотите попадат в трасето на бъдещо разширение на бул. "Петър Дертлиев". Той посочва, че ако това е така, не е ясно защо терените ще бъдат отдавани под наем за дълъг период.

Според предложението една трета от местата трябва да бъдат свободен паркинг. Ставрев обаче пита как ще бъде гарантирано, че тези места ще бъдат достъпни за живеещите в съседните блокове.

Друг спорен момент според него е срокът за отдаване под наем – 10 години. Той смята, че този период е прекалено дълъг и припомня, че практиката на Столичния общински съвет в подобни случаи е за 5-годишни договори.

В доклада за проекта районната администрация посочва, че паркингът ще помогне за освобождаване на тротоари и зелени площи от неправилно паркирали автомобили и ще допринесе за подобряване качеството на въздуха в София.

Ставрев обаче оспорва тази аргументация и поставя въпроса дали изграждането на нов паркинг върху зелена площ действително е най-доброто решение за района.

Предложението предстои да бъде разгледано от Столичния общински съвет.