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След пожара в депо за боклуци: Въздухът в Старозагорско не е замърсен

08 юли 2026, 9:50 часа 354 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След пожара в депо за боклуци: Въздухът в Старозагорско не е замърсен

Няма замърсяване на въздуха в Старозагорско, след като горя депо за отпадъци. Седем тежки машини продължават дейностите по запръстяване на Регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница след възникналия вчера пожар. Огънят е овладян още снощи, но в южната част на депото все още има тлеещи огнища. Това съобщиха от Община Стара Загора, цитиравни от БТА. Данните от мобилната автоматична станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)  в Стара Загора не показват превишения на нормите за качеството на атмосферния въздух. Още: Голям пожар в депото за отпадъци на Стара Загора край Ракитница

Поставена е мобилна станция

Непосредствено след възникването на пожара РИОСВ - Стара Загора, съвместно с Регионалната лаборатория - Стара Загора, разположи мобилна автоматична станция в най-близкото до пожара населено място – село Ракитница.

Снимка БГНЕС

Мобилната автоматична станция извършва непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух по същия принцип, по който работят постоянните автоматични станции на Изпълнителната агенция по околна среда.  Специализирани анализатори измерват основните атмосферни замърсители и метеорологичните показатели, които влияят върху тяхното разпространение, посочват от администрацията. Още: Разбра се откъде е тръгнал пожарът в Слънчев бряг

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На място са заместник-кметът на Стара Загора Радостин Танев, директорът на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора старши комисар Стоян Колев, управителят на дружеството - оператор на депото, както и екипи на компетентните институции, информират още от Община Стара Загора. Сигналът за пожара бе подаден в 16:40 часа във вторник. Огънят е възникнал в средната част на първата клетка на регионалния център за управление на отпадъците и е обхванал голяма площ. Още: Два пожара, двама пострадали за денонощие

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Пожар Стара Загора Депо за отпадъци замърсяване на въздуха
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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