Големи изненади в НАТО с парите за отбрана, България също ще харчи повече

Актуализирани данни на НАТО, публикувани на 7 юли в навечерието на срещата на върха на лидерите в Анкара, показват очакване пет държави членки на отбранителния съюз да постигнат новата цел на Алианса да отделят 3,5% от брутния си вътрешен продукт за основни разходи за отбрана още през 2026 г. Целта, договорена на миналогодишното събитие на върха в Хага, беше с хоризонт до 2035 г., но агресивната война на Русия в Украйна и намаляващата подкрепа на САЩ за Европа очевидно са повлияли моментално и са забързали процеса за някои страни.

Преди година лидерите също така се споразумяха да инвестират още 1,5% от БВП в по-широки инвестиции, свързани с отбраната, например укрепване на киберсигурността. Всичко това стана факт заради натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп.

Данните сега сочат обаче, че за някои държави членки все още се очаква да отделят едва около 2% от БВП - предишният праг.

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Литва е шампионът, източният фланг затяга отбраната

Докладът, публикуван на 7 юли, сочи, че Литва е страната с най-високи разходи за отбрана в Алианса като процент от БВП. Основните военни харчове на една от републиките от Прибалтика, граничеща с Беларус и руския ексклав Калининград, се оценяват на 5,33% от БВП през тази година.

След нея се нареждат прибалтийските ѝ съседки Естония (5,1%) и Латвия (4,92%), които граничат директно с Руската федерация.

Снимка: Министерство на отбраната

Още една държава от източния фланг на НАТО е в топ 5 - Полша (4,68%), а южната ни съседка Гърция също се очаква да изпълни новата цел на НАТО през тази година - с военни разходи в размер на 3,65% от БВП.

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България е изразходвала 2,474% от БВП за отбрана през 2025 г. и се очаква ръст до 2,693% през 2026 г.

Докладът показва, че миналата година три държави членки на НАТО – Албания (1,48% от БВП), Словения (1,57%) и Чехия (1,86%) – не са изпълнили предишната цел от 2% харчове за отбрана. Сега се очаква Албания и Чешката република да изразходват над 2% през 2026 г., като в бележка се уточнява, че и новото правителство на Словения планира да изразходва повече от 2% от БВП за отбрана.

За някои други страни се очаква разходите да бъдат 2% или малко над това ниво, включително Белгия (2%), Португалия (2,1%) и Италия (2,1%).

Според прогнозите разходите на Съединените щати се оценяват на 3,17% от БВП, докато тези на Германия са 2,69%, на Обединеното кралство – 2,56%, а на Франция – 2,22%.

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Общо се очаква европейските членове на НАТО и Канада да изразходват 2,53% от БВП през тази година за основни разходи за отбрана.

Очаква се 17 съюзници от НАТО да изпълнят насоката от 1,5% за инвестиции, свързани с отбраната и сигурността.

Данните за периода 2014-2026: първенецът е с ръст от 777%

НАТО публикува и данни за военните разходи на Алианса за периода 2014–2026 г. От него се вижда, че балтийските държави, Дания и Полша отбелязват най-бързия ръст на основните харчове за отбрана през последните 12 години.

NATO has published a report on the Alliance's military spending for 2014–2026 — the Baltic states and Poland recorded the fastest growth in core defence spending over the past twelve years



Top 10 countries by growth in core defence spending (2014–2026):



• 🇱🇹 Lithuania — +777%… pic.twitter.com/Qydvk6oL3X — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

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Ето топ 10 на държавите по ръст на основните разходи за отбрана (2014–2026 г.):

Литва: +777%

Латвия: +536%

Дания: +294%

Полша: +284%

Швеция: +271%

Турция: +240%

Естония: +232%

Унгария: +227%

Нидерландия: +186%

Испания: +183%

Последната актуализация показва, че европейските съюзници и Канада са увеличили значително основните си разходи за отбрана с близо 20% през 2025 г. в сравнение с 2024 г.