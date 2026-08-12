И БСП против Центърът за асистирана репродукция да мине към НЗОК

Изпълнителното бюро на БСП изрази несъгласие с прехвърлянето на дейността на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) към НЗОК, определяйки го като неприемливо. Според официална позиция на партията, подобна стъпка ще създаде административен хаос и ще ограничи достъпа до финансиране на процедури за лечение на безплодие.

"Идеята за прехвърляне на дейността на Центъра за асистирана репродукция към Националната здравноосигурителна каса е неприемлива", написаха от БСП в социалните мрежи.

"Оценяваме като неприемлива идеята за прехвърляне на дейността на Центъра за асистирана репродукция към Националната здравноосигурителна каса. Закриването на самостоятелната структура на ЦАР, прехвърлянето на бюджета и функциите му към НЗОК и определянето на допълнителни условия за финансиране на лечението на безплодие ще създадат допълнителни пречки пред нуждаещите се от помощ", категорични са от левицата.

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"В ситуация на огромни проблеми в системата на здравеопазването, която очевидно не гарантира равен достъп до адекватна и ефективна здравна грижа, малкото добре работещи структури следва да бъдат защитени и укрепени, а не унищожени", завършва позицията.

Казусът

Първи за казуса сигнализираха от Фондация "Искам бебе".

Управляващите предлагат доказана вече веднъж като неефективна промяна за втори път, която може да постави под риск една от най-успешните държавни политики в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми, коментираха от Фондация "Искам бебе", които се обявиха категорично против предложението на министъра на здравеопазването Катя Ивкова Центърът за асистирана репродукция да бъде прехвърлен към Националната здравноосигурителна каса.

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Според тях е недопустимо, че подобна промяна се предлага без обществено обсъждане с пациентските организации и без становище на специалистите по репродуктивна медицина.

Фондацията е на мнение, че е грешен ход "в държава, която ежедневно говори за демографска катастрофа, да бъде отслабвана единствената специализирана държавна структура, създадена в подкрепа на хората с репродуктивни проблеми".

От "Искам бебе" са категорични, че ако индивидуалната експертна оценка бъде заменена с механизъм, близък до клиничните пътеки, ще отпадне един от най-важните инструменти за контрол върху разходването на публичните средства и ще се създадат предпоставки за по-лесни злоупотреби.