"В МВР стоят 5000 пенсионери, но властта се прицели към 7-те души в ин витро центъра": ДБ иска изслушване в НС

Опозицията внася искане за изслушване в Народното събрание в Комисията по здравеопазването на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Асен Меджидиев и на директора на Центъра за асистирана репродукция д-р Искра Пеева-Кюркчиева.

Това обяви народният представител от "Демогратична България" Елисавета Белобрадова по повод здравната реформа на властта, включваща закриване на Центъра по асистирана репродукция в този му вид.

"Предложението на Министерството на здравеопазването Центърът за асистирана репродукция (ЦАР) да загуби самостоятелния си статут и дейността по финансиране на асистираната репродукция да бъде прехвърлена към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) не е обсъдена с нито една заинтересована страна, с нито един човек, който работи в самия Център", написа Белобрадова.

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"Промяната не е оптимизация, а целѝ просто да махне абсолютно всички хора в центъра"

По думите й ЦАР вече има изключително лош опит с работата си през малкото време, което е бил част от НЗОК през 2013 г. "Сериозни организационни затруднения в продължение на месеци са довели до това двойки да загубят възможността да имат деца. НЗОК е доказала, че просто не може да работи по начина, по който трябва да се работи", продължава тя.

По думите й екипът, който в момента работи към Центъра, е постигнал измерими резултати в годините.

"Промяната изглежда на пръв поглед не е оптимизация, а целѝ просто да махне абсолютно всички хора, които до сега години наред са работили изключително ефективно и да сложи „наши хора“. Няма абсолютно никаква гаранция, че екипът ще бъде запазен. По принцип ние разбираме желанието на правителството да намали администрацията. Но докато в МВР стоят над 5000 пенсионери, Центърът за асистирана репродукция със своя скромен състав едва ли е належащата оптимизация на разходите, особено без ясен план за преструктурирането му (Според фондация "Искам бебе" и д-р Георги Стаменов, ръководител на инвитро центъра в МБАЛ "Надежда" и координатор на Експертния съвет, в ЦАР работят 7 души - бел.ред)", аргументира се още тя.

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"Включването на Центъра към НЗОК поставя под огромен риск нещо изключително важно за българската демография, за българското семейство, за българския родител, за българските деца. Дори едно семейство да изгуби шанса си да има дете заради административно забавяне е абсолютно непростим грях, за който ще трябва всички начело с подуправителя да си подадат оставките", категорична е Белобрадова.

Искане за изслушване

Тя отбелязва, че от политическата й формация внася искане за изслушване в Народното събрание в Комисията по здравеопазването на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Асен Меджидиев и на директора на Центъра за асистирана репродукция д-р Искра Пеева-Кюркчиева.

Изслушването ще е по няколко направления:

предложението за прекратяване на самостоятелния статут на Центъра за асистирана репродукция и за прехвърляне на неговите дейности и финансиране към Националната здравноосигурителна каса;

мотивите и очакваният ефект от промяната;

гаранциите за запазване на действащия експертен екип, приемствеността, сроковете за разглеждане на заявленията, защитеното финансиране, индивидуалната медицинска оценка и непрекъснатия достъп на пациентите до асистирана репродукция.