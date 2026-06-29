"Липсват гаранции за по-добри резултати": Работодателите не подкрепиха бюджета на НЗОК

Без остри сблъсъци между държавата, работодателите и синдикатите премина обсъждането на проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Част от социалните партньори подкрепиха финансовата рамка, а други се обявиха против.

Проектобюджетът предвижда приходи в размер на 5,256 млрд. евро, което е с 412 млн. евро, или 8,5% повече спрямо предходната година.

По време на заседанието управителят на НЗОК Петко Стефановски определи бюджета като "изключително консервативен" и подчерта, че това е единственият възможен вариант при настоящите условия. Още: За осигуровките и заплатите на държавните служители: Кирил Домусчиев предложи нов подход

"Всички знаете, че аз подадох оставка като управител на НЗОК. Нямам моралното право да предлагам нови политики, което го оставям за следващото ръководство на НЗОК", заяви Стефановски.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова посочи, че предложеният бюджет осигурява стабилна финансова рамка за нормалното функциониране на здравната система.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обаче заявиха, че няма да подкрепят законопроекта. Председателят на организацията Румен Радев постави под съмнение тезата, че увеличаването на средствата автоматично ще доведе до по-качествено здравеопазване.

Той отбеляза, че и през следващата година над 70% от разходите на Касата ще бъдат насочени към болничната помощ.

"АИКБ счита, че проектът за бюджет на НЗОК за 2026 година не дава достатъчно убедителен отговор на основния въпрос - как допълнителните над 400 милиона евро и тяхното разпределяне по медицински дейности ще доведат до по-добро здравеопазване, по-добри здравни резултати и по-ефективна система", каза Радев.

Българската стопанска камара (БСК) подкрепи бюджета, но с резерви. Председателят на организацията Добри Митрев обърна внимание, че средствата за извънболнична помощ намаляват до малко над 14% от общите разходи. Още: Тристранката подкрепи вдигането на минималната пенсия, работодателите атакуваха "справедливата цена"

"А средните равнища на средствата за извънболнична помощ в страните от ЕС варират между 26 и 28%", отбеляза той.

От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) също изразиха резерви, като посочиха, че средствата за профилактика остават недостатъчни. Въпреки това от палатата заявиха, че "почти подкрепят" предложения бюджет.

Синдикалните организации отбелязаха, че финансовата рамка е разчетена само за пет месеца и не съдържа необходимите реформи. Те настояха да бъдат преодолени дисбалансите в системата на възнагражденията.

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви, че здравеопазването трябва да бъде финансирано на разходопокривен принцип с ясно разпределение на средствата.

"Системата на здравеопазването трябва да има разходопокривен принцип на финансиране с ясни съотношения вътре за това какви средства къде отиват и при кого. Тогава ще изчезнат и купчина дисбаланси, за които тука по някой път става дума", каза Манолов.

Той уточни, че КТ "Подкрепа" не подкрепя предложения бюджет на НЗОК в сегашния му вид.