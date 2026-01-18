Любопитно:

Може и да не се стигне до национална грипна епидемия

18 януари 2026, 10:30 часа 358 прочитания 0 коментара
През януари винаги актуалната тема са грипа и вирусните инфекции и има създадени условия за това. Когато се появи един вирус, той има създадени всички условия, особено когато е по-лесно възприемчив, да се получат такива ситуации. Това коментира министърът на здравеопазването в оставка доц. д-р Силви Кирилов.

Според него има начини да контролираме грипната вълна.

"Единият начин е имунизацията, която трябва да се предприеме поне 2 месеца преди това и другият начин е като съблюдаваме някакъв режим на поведение и най-важното - хората, които смятат, че имат вече някаква симптоматика, трябва да се изолират вкъщи", заяви той

Варна първа обяви грипна епидемия, от утре и Добрич, а Бургас и Силистра наближават ръста 200 на 10 000.

По думите на Кирилов здравните власти следят тези показатели ежедневно и те се засичат по няколко възможни пътища.

Засега няма нужда да се обявява грипна епидемия в страната

"Пикът на епидемията се очаква в края на този месец, но след като един вирус е в популацията, ние нямаме обективни възможности да го спрем. Важно в случая е колективният имунитет, т.е. колко хора имат имунитет спрямо този вирус, който сега е H3N2 и вече е доказан в Националната референтна лаборатория. Другият вариант е да се намалят социалните контакти", обясни здравният министър пред БНТ.

Източник: БГНЕС

Специалистите от регионалните здравни инспекции ежедневно поддържат връзка с главния държавен здравен инспектор и ако се достигне до обявяване на епидемия, която е свързана с ограничаване на много дейности, самата заповед също се съгласува от главния държавен здравен инспектор.

Министър Кирилов е категоричен, че към този момент няма нужда да се обявява грипна епидемия в страната.

"Първо влязоха в Източна България, след това явно ще се застъпват и едва ли ще се стигне до национална епидемия", смята той

Той споделя мнението, че децата са най-уязвими към този грипен щам, тъй като имунната им система няма възможностите, които има възрастният човек.

"От грипа обаче са застрашени и хората над 65-годишна възраст, тъй като тяхната имунна система пък отслабва, а те имат и други придружаващи заболявания и възможността за усложнения от грип е значително по-голяма", допълни министърът.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Грип Грипна епидемия грипна вълна Национален план за грипна епидемия Силви Кирилов
