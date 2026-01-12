Войната в Украйна:

Предсрочни избори в РСМ? Председателят на македонския парламент е против

12 януари 2026, 15:10 часа 228 прочитания 0 коментара
Предсрочни избори в РСМ? Председателят на македонския парламент е против

"Аз съм привърженик на идеята за редовни избори, за приемане на закони по редовна процедура. С предсрочни избори създаваме политическа и икономическа нестабилност, коментира председателят на македонския парламент Африм Гаши, предаде македонската медия "Плюс инфо" във връзка с искането на опозицията за предсрочни парламентарни избори. Припомняме, че опозицията в лицето на СДСМ заподозря сценарий, който според тях е замислен още миналата година: Предсрочни избори, после мигранти за пари.

Според Гаши обаче правителството в Северна Македония трябва да се стреми да изпълни мандатите си до край. 

"Аз съм за редовни избори, но мнозинство от 61 депутати решава за това. Политическата воля на депутатите е това, което решава кога трябва да отидем на избори",казва Гаши.

Премахването на служебния кабинет?

Гаши е съгласен, че е необходимо да се премахне служебното правителство, което се сформира преди парламентарните избори и в което като министри и заместник-министри участват лица, номинирани от опозицията.

Думите му бяха във връзка с организираната от македонския премиер Християн Мицковски среща на ръководството с председателите на парламентарно представените политически партии в сряда по повод измененията в Закона за управлението, които ще премахнат служебното правителство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Миналата седмица от СДСМ обявиха, че според тях техническото правителство трябва да остане. ОЩЕ: Мирише ли на избори в РСМ: Мицкоски иска среща за служебен кабинет (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
македонски избори СДСМ македонски парламент Република Северна Македония Християн Мицкоски Африм Гаши
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес