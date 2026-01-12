Предсрочни избори в РСМ? Председателят на македонския парламент е против

"Аз съм привърженик на идеята за редовни избори, за приемане на закони по редовна процедура. С предсрочни избори създаваме политическа и икономическа нестабилност, коментира председателят на македонския парламент Африм Гаши, предаде македонската медия "Плюс инфо" във връзка с искането на опозицията за предсрочни парламентарни избори. Припомняме, че опозицията в лицето на СДСМ заподозря сценарий, който според тях е замислен още миналата година: Предсрочни избори, после мигранти за пари.

Според Гаши обаче правителството в Северна Македония трябва да се стреми да изпълни мандатите си до край.

"Аз съм за редовни избори, но мнозинство от 61 депутати решава за това. Политическата воля на депутатите е това, което решава кога трябва да отидем на избори",казва Гаши.

Премахването на служебния кабинет?

Гаши е съгласен, че е необходимо да се премахне служебното правителство, което се сформира преди парламентарните избори и в което като министри и заместник-министри участват лица, номинирани от опозицията.

Думите му бяха във връзка с организираната от македонския премиер Християн Мицковски среща на ръководството с председателите на парламентарно представените политически партии в сряда по повод измененията в Закона за управлението, които ще премахнат служебното правителство.

Миналата седмица от СДСМ обявиха, че според тях техническото правителство трябва да остане. ОЩЕ: Мирише ли на избори в РСМ: Мицкоски иска среща за служебен кабинет (ВИДЕО)