Нови решения за храносмилателните заболявания събират специалисти във Варна

Форумът „Български диетологични дни“ ще представи съвременни подходи, в които храненето е ключова част от лечението

Темата за нарастващите храносмилателни заболявания и нуждата от по-ефективни, комплексни решения ще бъде във фокуса на четвъртото издание на научния симпозиум „Български диетологични дни“.

„Много от пациентите със заболявания на храносмилателната система живеят с постоянен дискомфорт, който влияе върху качеството им на живот. Нито един медикамент или диета сами по себе си не са достатъчни. Истинският напредък идва, когато се работи комплексно – с внимание към храненето, начина на живот и индивидуалните нужди на пациента“, коментира проф. Дарина Найденова, председател на Националната асоциация „Практическа диететика и интегративна медицина“ и преподавател в Медицински университет – Варна.

Форумът ще се проведе във Варна и ще събере водещи специалисти от различни медицински области – диететика, гастроентерология, ендокринология и други, с фокус върху съвременните подходи в грижата за пациенти със заболявания на храносмилателната система.

Тазгодишното издание е посветено на темата „Диетотерапия при заболявания на храносмилателната система“, като ще представи най-новите научни данни, международни тенденции и добри практики в областта на храненето като част от интегративната медицина.

Събитието е част от платформата Nutriexcellence, която има за цел да обединява научната експертиза и практиката в областта на храненето и здравето, като насърчава обмена на знания между специалисти и развитието на устойчиви решения за общественото здраве.

Снимка: Български диетологични дни 2025

В рамките на симпозиума ще бъдат разгледани ключови теми като хранителни алергии и непоносимости, синдром на дразнимото черво, психосоматични прояви, както и хранителните предизвикателства след хирургични интервенции. Специално внимание ще бъде отделено и на заболяванията на черния дроб и панкреаса.

Сред акцентите в програмата е и реформулирането на храните и напитките – водеща стратегия на международно ниво за превенция на хронични заболявания и ограничаване на затлъстяването.

Научната програма включва лекции, клинични случаи и практически сесии, като освен утвърдени специалисти, участие ще вземат и млади лекари и изследователи.Форумът има за цел да повиши компетентността на медицинските специалисти и да насърчи мултидисциплинарния подход, който доказано подобрява резултатите при пациентите.

Събитието е насочено към широк кръг професионалисти – общопрактикуващи лекари, диетолози, гастроентеролози, ендокринолози, хирурзи, фармацевти и други специалисти.

