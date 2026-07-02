Парите за национална детска болница не са в бюджет 2026, но били налични другаде

Средствата за изграждане на националната детска болница са в бюджета на "Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД - търговското дружество със 100% държавна собственост, което беше създадено специално за изграждане и пускане в експлоатация на лечебното заведение. Новината обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на заседанието на парламентарната комисия по здравеопазването, цитирана от БТА. "Имам доклад, посочващ, че средствата по бюджета на компанията са налични", каза тя.

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"Беше много голямо притеснение заради решението на Комисията за защита на конкуренцията и затова възложих проверка, като ще споделя резултатите от нея, когато тя завърши", допълни Ивкова.

Решението на КЗК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението за откриване на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната многопрофилна болница за активно лечение на деца поради установени ограничителни и непропорционални условия към участниците, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

Снимка: БГНЕС

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От "Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД съобщиха, че ще обжалват пред Върховния административен съд решението на комисията.

Министерството на здравеопазването, от своя страна, започна извънпланова проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на детската болница.

Сигнал, че пари в бюджета няма

Националната детска болница, която продължава да се бави, попадна във фокуса на общественото внимание и покрай бюджет 2026. От гражданската инициатива "За истинска детска болница" сигнализираха, че в бюджета пари за лечебното заведение няма заложени нито за тази година, нито за следващите две: "Как национален приоритет = 0 евро бюджет за 3 години?": За детска болница пари в бюджета няма, няма и да има.