Проф. Шиварова от Александровска болница прекрати гладната стачка

Проф. д-р Милена Иванова-Шиварова от Александровска болница прекратява гладната стачка, която обяви в началото на седмицата. Тя предприе тази стъпка, след като й беше отказана информация за финансовото състояние на болницата и заплатите. С това свое действие медикът обърне внимание на сериозните проблеми, свързани със заплащане и условия на труд за служителите в лечебното заведение.

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Красимир Митов, председател на Национален синдикат "Защита", коментира, че натискът върху работещите в Александровска болница е огромен.

Той упрекна директорът на болницата проф. Атанас Йонков, че е излъга народните представители в Здравна комисия, като е съобщил, че заплатите в Александровска болница са увеличени с 48%. "В колективния трудов договор няма и 1 цент увеличение, а в предишния беше с 2%. Пари за висшата администрация са намерени и са увеличение с 48%", категоричен беше Митов. ОЩЕ: "48% ръст на заплатите за администрацията, 0% за лекарите": Синдикатите обвиниха шефа на Александровска в лъжа