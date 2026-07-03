От нужни 382 млн. евро, налични 47 млн.: Обяснение за позицията на МЗ, че "има пари" за детска болница

Парите, заделени за реализацията на проекта за Национална детска болница, са в пъти по-малко от разчета за сумата, която ще е нужна. Това уточняват от гражданската инициатива "ЗА истинска детска болница", от където коментират позицията на здравния министър Катя Ивкова, която обяви пред парламентарната комисия по здравеопазване, че средствата за Националната детска болница са налични в Здравната инвестиционна компания.

Инициативата посочва, че пред обществеността не се представя разяснение какво означава това и са необходими някои уточнения.

Нужни 382 млн. евро, налични 47,17 млн. евро

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"Още през 2025 г. стана ясно, че наличният в "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД капитал е достатъчен за етапите на проектиране, но крайно недостатъчен за осигуряване на строителството, оборудването и обзавеждането на бъдещото лечебно заведение, които, според прогнозата на консултанта IDOM-IBF и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще достигнат ориентировъчна стойност от 382 млн. евро без ДДС", пишат от инициативата.

По думите им Министерство на здравеопазването все още не е обявило публично как тази прогноза се съотнася към актуалното състояние на пазара в България - дали смята, че тази сума е по-голяма или по-малка, отколкото реално ще са нужни.

"Същевременно, по данни от Годишния финансов отчет и Годишен отчет за дейността, към 31.12.2025 г. "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД разполага с парични средства в размер на около 47,17 млн. евро", се уточнява още в позицията.

"Затова продължаваме да питаме как правителството смята да строи Националната детска болница и съпътсващата инфраструктура, ако в бюджета за 2026 г. и бюджетната прогноза до 2028 г. са предвидени 0 евро за тази цел", питат от "ЗА истинска детска болница".

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Приходи и разходи на проекта

Те дават и подробости относно финансовото състояние на ЗИКДБ ЕАД към края на 2025 г.:

"Текущите активи на дружеството са общо около 47,70 млн. евро, като освен паричните средства включват и около 521 000 евро вземания.

За 2025 г. дружеството отчита общо около 503 600 евро разходи, от които около 337 500 евро са разходи за възнаграждения. Заедно с осигурителните плащания от около 28,1 хил. евро, общият разход за персонал е около 365 600 евро.

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Разходите за издръжка, ако се разглеждат като всички текущи разходи извън персонала - материали, външни услуги, амортизации, данъци и такси, други и финансови разходи - са около 138 000 евро.

За периода дружеството отчита и около 543 500 евро финансови приходи, основно от лихви по банкови депозити, както и положителен финансов резултат от около 51 1000 евро".