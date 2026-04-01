Опасните филъри в гаражни салони: Защо естетичната медицина у нас се превърна в "руска рулетка"?

"Естетичните процедури стават все по-популярни, а достъпът до тях – все по-лесен. Наред с това обаче расте и един тревожен феномен – извършването на медицински манипулации от хора без необходимата квалификация". Това заяви в в подкаста на БНР "В центъра на системата" д-р Росица Денчева, председател на Управителния съвет на Българската асоциация по естетична дерматология.

Един от най-важните акценти е, че голяма част от обществото все още не прави разлика между козметична услуга и медицинска манипулация. "Естетичните терапии са медицински дейности и трябва да се извършват от лекари – това е основополагащо за безопасността."

Според д-р Денчева, именно липсата на тази яснота води до подценяване на риска и до търсене на услуги в нерегламентирана среда.

Сивият сектор – реална заплаха за здравето

Практиката показва, че много от процедурите се извършват в козметични салони, фризьорски студиа или дори в домашни условия. "Инжекции в хола или във фризьорски салон не отговарят на стандартите за медицинската услуга." Тя предупреждава, че тези места не разполагат нито с необходимата стерилна среда, нито с готовност за реакция при усложнения.

"Когато манипулацията се извършва от неспециалист, рискът нараства многократно – както от неправилна техника, така и от неясен произход на продуктите.“

Какви са най-сериозните рискове?

Макар много процедури да се възприемат като "бързи" и "лесни", те носят реални медицински рискове. Най-тежките усложнения са свързани с инжекционните терапии: "Запушването на кръвоносен съд може да доведе до некроза, а в редки случаи – до слепота или мозъчен инсулт."

Други възможни усложнения включват: тежки алергични реакции (включително анафилактичен шок), инфекции и абсцеси, парализа на лицеви мускули и трайни деформации. "Това не са просто козметични дефекти – това са медицински усложнения, които изискват спешна намеса."

Снимка: iStock

Липса на контрол и проследяване

Един от най-сериозните проблеми при процедурите, извършени от неспециалисти, е липсата на последваща грижа. "Проследяването е основен ангажимент на лекаря. При нерегламентираните практики такова практически няма." Това означава, че при поява на усложнение пациентът често остава без адекватна помощ или търси вторично лечение при специалист.

Цената често се оказва решаващ фактор за избора на пациентите. "Когато една процедура е на подозрително ниска цена, трябва да се запитаме какво точно ни се поставя и от кого." По думите на д-р Денчева, нерегламентираният внос на продукти също е сериозен риск, тъй като няма гаранция за качество и безопасност.

Въвеждането на медицински стандарт по кожни и венерически болести поставя ясни правила за извършване на естетични процедури. "Стандартът задава рамката – каква квалификация трябва да има лекарят и как трябва да бъде организирана практиката."

Контролът се осъществява от здравните институции, но експертите са категорични, че информираността на пациентите остава ключов фактор.

Какво най-често коригират мъжете и жените?

Наблюденията на специалистите показват ясно изразени различия в търсените естетични процедури при мъжете и жените. При мъжете водеща е идеята за естествено подмладяване, без видима промяна в излъчването: "Мъжете търсят по-скоро общо освежаване и забавяне на процесите на стареене, без драстични промени."

Сред най-честите процедури при тях са: терапии за подобряване качеството на кожата, премахване на доброкачествени образувания, лазерна епилация и редукция на окосмяване и терапии за сгъстяване на косата и борба с косопада. Все по-често се наблюдава интерес и при по-млади мъже, особено по отношение на косата.

При жените търсенето е по-динамично и варира според възрастта.

В по-млада възраст преобладават корективните процедури: "При по-младите жени се търсят корекции – устни, скули, освежаване на лицето." Най-често това включва оформяне и увеличаване на устни, подчертаване на скули и изглаждане на първи бръчки. В по-зряла възраст фокусът се измества към цялостно подмладяване и поддържане на естествен вид: "В по-късна възраст жените търсят запазване на естествения външен вид и подобряване качеството на кожата." Тук водещи са анти-ейдж терапии, стягане и възстановяване на кожата, процедури за подобряване на тонуса и текстурата.

Въпреки различията, д-р Денчева подчертава, че при всички пациенти най-важно остава едно: "Естетичният резултат трябва да бъде съобразен с индивидуалните характеристики, а не с модни тенденции."

Как да се предпазим от рискови ситуации?

Д-р Денчева отправя ясен апел към всички, които обмислят естетична процедура: "Не правете компромис със здравето си – избирайте лекар и медицинско заведение."

Сред основните препоръки са: винаги да се избира квалифициран лекар, да се изисква предварителна консултация, да се проверява произходът на продуктите и да се избягват процедури извън медицинска среда. "Търсенето на красота не бива да бъде за сметка на здравето. В условията на лесен достъп до естетични процедури, информираността и критичното мислене са най-сигурната защита срещу рисковете. Красотата трябва да бъде безопасна. Всичко останало е компромис, който може да струва скъпо."