Ортопедът д-р Дженгиз Чабукоглу в София - възможност за второ мнение при деца с ортопедични проблеми

Все повече родители на деца с ортопедични проблеми търсят не просто решение, а дългосрочен подход - особено когато става въпрос за вродени състояния, деформации или лечение, което трябва да бъде съобразено с растежа и развитието на детето.
На 3-ти и 4-ти април 2026 г. в София ще се проведат информационни срещи с д-р Дженгиз Чабукоглу - ортопед с над 30 години професионален опит, с основен фокус върху детската ортопедия и реконструктивната хирургия. Специалистът работи както с деца, така и с възрастни пациенти.
Срещите се организират от Здравен Информационен Център „Медикъл Караджъ“ и са насочени към пациенти, които търсят второ мнение и по-добра ориентация относно възможностите за ортопедично лечение в чужбина.
Свръжете се с екипа на Медикъл Караджъ за повече информация и записване:
Кога се търси специализирано ортопедично лечение
При детската ортопедия често не става въпрос за еднократна интервенция, а за дългосрочна стратегия. Това важи особено при:
• вродени деформации
• разлики в дължината на крайниците
• последици от травми
• редки заболявания на опорно-двигателния апарат
В подобни случаи изборът на подход и опитът на специалиста са от ключово значение, тъй като лечението трябва да бъде планирано във времето.
Д-р Чабукоглу - дългогодишен опит в детската ортопедия
Д-р Дженгиз Чабукоглу е специалист в оперативното лечение на сложни ортопедични състояния при деца. Работата му е насочена към реконструктивни методи и максимално запазване на функцията на крайниците.
Той е създател на иновативна реконструктивна техника (круриспластика), разработена за случаи, при които в миналото често се е стигало до ампутация - като тибиална и фибуларна хемимелия.
Детската ортопедия - лечение, съобразено с растежа
Едно от най-големите предизвикателства в детската ортопедия е необходимостта от проследяване във времето.
Лечението често включва:
• поетапни интервенции
• адаптиране към растежа на детето
• дългосрочно планиране на резултатите
Целта е не просто корекция на състоянието, а постигане на максимална функционалност и качество на живот.
Как протичат срещите
Срещите са с изцяло информативен характер и дават възможност за:
• ориентация относно възможностите за лечение
• запознаване със съвременните ортопедични методи
• разбиране на процеса при лечение в чужбина
Срещите са безплатни, но се провеждат само с предварително записване. Осигурен е превод и съдействие от екипа на „Медикъл Караджъ“.
Дати и записване
📅 3-ти и 4-ти април 2026 г. - гр. София
📞 Телефон за записване: 0878 500 730