"По-бедните плащат повече": Парадоксът на стотиците милиони, които сме доплатили за лекарства по НЗОК

Пациентите у нас доплащат двойно повече, в сравнение със средните нива за Европа. През 2025 г. българите са доплатили над 744 млн. лв. за лекарства по НЗОК, показват данни от новия интерактивен калкулатор за доплащането в здравеопазването - "Доплащане.бг".

Световната здравна организация посочва в свои доклади, че доплащанията от джоба на пациентите формират 39% от здравните разходи в България или почти двойно над средното за ЕС (21%), като лекарствата за домашно лечение са посочени като основния фактор за тази тежест.

По-бедните плащат повече

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Основният дял от доплащането за лекарства по НЗОК в България се формира от широкоразпространените социално-значими незаразни хронични болести като хипертония, предсърдно мъждене, диабет тип 2, стенокардия, сърдечна недостатъчност и последици от инсулт. Те представляват 475,9 млн. лв. от общо 744,5 млн. лв. доплащане през 2025 г., тоест почти 2/3 (63,9%) от всичко доплатено от джоба на пациентите.

Също така се констатират огромни разлики между различните области на страната, както и парадокс в по-бедните райони пациентите да доплащат повече.

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Така например в област Видин пациентите поемат за своя сметка 38,9% от стойността на лекарствата си, което е най-високият дял в страната, докато в София-град делът е 26,5% - най-ниският. По-бедните области системно поемат по-голям дял от разходите за собствени лекарства.

Като цяло изводът от данните е, че доплащането за лекарства продължава да расте. За 2025 г. то е 744,5 млн. лв. Това е с близо 141 млн. лв. повече отпреди 2 години, въпреки че НЗОК поема все по-голям дял от разходите.

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"Доплащане.БГ" е проект на ЕКИП за анализ на данни от здравеопазването, който продължава дългогодишните изследвания, свързани с подобрение на достъпа до здравеопазване за българските пациенти. Резултатите се базират на анализ на официалните месечни отчети на НЗОК за периода 2023 - 2025 г., съпоставени с Позитивния лекарствен списък на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, за да се изведе точната сума, доплатена от пациентите за всяко лекарство, област и заболяване.