Здравното министерство проверява "Пирогов"

Извънпланов одит е разпореден в УМБАЛСМ "Пирогов", като проверката обхваща периода от 1 януари 2025 г. до 30 юни 2026 г. Това става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването Катя Ивкова до депутата от "Демократична България" Катя Панева.

Одитът проверява финансовото състояние на болницата, вземанията и задълженията ѝ, управлението на активите на дружеството в община Царево, непризнатите разходи от Националната здравноосигурителна каса и други финансови показатели.

Министърът уточнява, че подробности за констатациите ще бъдат предоставени след приключване на проверката. Още: Странна статистика в "Пирогов": Над 4100 случая на необичайна полова диагноза

От представените данни се вижда, че през 2025 г. "Пирогов" е отчел текуща печалба от 747 хил. лв. След загубата от 6,311 млн. лв. през 2023 г. и печалбата от 2,516 млн. лв. през 2024 г., болницата запазва положителната тенденция при текущия финансов резултат.

Въпреки това общият финансов резултат към 31 декември 2025 г. остава отрицателен - загуба от 34,595 млн. лв., макар и с 645 хил. лв. по-малка спрямо предходната година.

Собственият капитал на лечебното заведение продължава да нараства - от 28,25 млн. лв. през 2023 г. до 40,562 млн. лв. в края на 2024 г. и 58,07 млн. лв. към края на 2025 г. Записаният капитал също е увеличен и достига 87,88 млн. лв.

"Въпреки това размерът на собствения капитал остава под размера на записания капитал, т.е. дружеството е декапитализирано", посочва Ивкова. По думите ѝ резервите на болницата към края на 2025 г. възлизат на 4,785 млн. лв., което е увеличение с 252 хил. лв. спрямо година по-рано. Още: След падането всяка минута е ценна: Медицински хеликоптер транспортира мъж в "Пирогов"

Според годишния финансов отчет към 31 декември 2025 г. задълженията на "Пирогов" са 58,337 млн. лв., включително към доставчици, персонал и бюджета. Болницата не отчита просрочени задължения, както и през предходните две години.

Към 30 юни 2026 г. приходите на лечебното заведение възлизат на 52,117 млн. евро, а разходите - на 50,803 млн. евро. За първото полугодие е отчетена текуща печалба от 1,314 млн. евро, но общият финансов резултат остава отрицателен - загуба от 16,166 млн. евро. Общият размер на задълженията е 37,525 млн. евро, като и към тази дата няма просрочени задължения.