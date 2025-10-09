„Прегледът не боли, но може да спаси живот“ – специалистите от „Сърце и Мозък“ с мисия за профилактика на рака на гърдата

,Сърце и Мозък‘ е един от малкото центрове в България, извършващи сентинелна биопсия –„златен стандарт“ в лечението на този карцином

Кампания, посветена на профилактиката и борбата с карциномa на гърдата, стартираха специалисти от комплексния онкологичен център ,Сърце и Мозък’ съвместно с община Враца. Инициативата включва безплатни профилактични прегледи, беседи с пациенти и ученици от града, целящи да подобрят информираността на гражданите по темата. По този повод разговаряме с д-р Цветомир Иванов, дм, хирург във високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък’ Плевен и един от организаторите на инициативата.

Д-р Иванов, разкажете ни малко повече за тази инициатива

- Такава кампания организираме вече трета поредна година – както в град Враца, така и в Плевен. Тази година решихме да разширим инициативата като продължителност и да включим към нея, освен профилактични прегледи, и активности за информираност и повишаване знанията на гражданите за това заболяване. Например кога е удачно да се започне със скрининговите изследвания, какви да бъдат те, кои са най-честите симптоми, при които е необходимо на потърсим лекар, какво е най-честото лечение и т.н. Бих искал да благодаря на Община Враца, Българското дружество за борба с рака на гърдата, Сдружението на жените мотористи в България, които ни подкрепиха в организирането на кампанията. Също така съм много щастлив, че колеги от други лечебни заведения в града се присъединиха към нас, тъй като по този начин ще можем да осигурим прегледи за много повече жени.

Има ли нужда все още обществото от подобни кампании?

- Категорично мога да кажа, че нужда има. Към момента ефективен скрининг в България все още липсва, а профилактичните прегледи са от особено значение, тъй като те помагат заболяването да бъде открито в ранен стадий. Ракът на гърдата е едно от малкото онкологични заболявания, за които е доказано, че скринингът подобрява значително прогнозата за пациентите. Вземайки под внимание двата фактора, вярвам че ние като лекари, участващи в лечението на това заболяване, сме задължение да насочваме общественото внимание чрез подобни кампании. Ранният преглед наистина може да спаси живот.

Какво трябва да включват профилактичните прегледи и колко често трябва да се провеждат?

- Скрининговите изследвания целят да обхванат пациентите с най-висок риск от заболяване. В ЕС скрининговите програми обикновено обхващат жените от 50 до 75 годишна възраст, а в САЩ скринингът започва вече и при жени след 40 години. И в двата случая скринингът включва ехография на гърдите всяка година и мамография – веднъж на две години. Ехографията сама по себе си е много добро изследване, тъй като има достатъчна диагностична стойност и на практика е безвредна за пациента, което позволява да се извършва и при по-млади хора. Важно е да се спомене, е че все по-често се прилага и ЯМР при определени ситуации като метод на скрининг. Поради естеството на образното изследване с ЯМР, лекарят трябва да го съобрази с индивидуалните особености на пациента.

В ,Сърце и Мозък’ работим с възможно най-съвременната апаратура, както за диагностиката, така и за лечение на това заболяване. Щастлив съм да споделя, че сме търсени от пациенти в цялата страна, тъй като и досега оставаме един от малкото центрове в България, извършващи сентинелна биопсия, която е „златен стандарт“ в лечението при пациенти с рак на гърда.

Колко страшна е всъщност диагнозата рак на гърдата?

- Като всяко едно онкологично заболяване, ракът на гърдата е сериозна диагноза, но е важно да се знае, че заболяването е абсолютно лечимо. Разбира се, от ключово значение за успеха от терапията е както навременната диагностика, например след профилактичен преглед, така и комплексният подход.

Нашият опит в клиниката по хирургия е значителен – работим винаги мултидисциплинарно, сформирайки екипи от хирурзи, онколози, психолози, кардиолози, генетици, рехабилитатори и специалисти по образна диагностика и радиология, което освен че значително улеснява пациента и скъсява времето от поставянето на диагноза до пристъпване към лечение, доказано подобрява прогнозата от самото лечение. Както знаете, времето е особено ценен ресурс. Също така, колаборацията със специалисти в извънболничната помощ е много важен елемент. За щастие работим отлично с общопрактикуващите лекари и други специалисти, както във Враца, така и в другите области.

Като хирург бих казал, че с правилно проведено комплексно лечение при над 80% от пациентите може да се извърши запазваща гърдата операция и сентинелна биопсия, което е много по-щадящо за пациента.

Подмладява ли се ракът на гърдата?

- За съжаление, подобна тенденция се наблюдава както в световен мащаб, така и у нас. Това е една от причините в редица държави да се измести долната граница за започване на скрининг. Моят съвет е всяка жена над 30 години да провежда веднъж годишно ехография на гърдите до достигане на скринингова възраст.

Има ли сложни случаи, които случайно откривате по време на кампанията за профилактика?

- Сложните случаи за нас са ежедневие. По време на кампанията за профилактика нерядко се установяват и по-сложни клинични случаи, които до момента не са протичали безсимптомно. Целта на скринингът е именно да не се стига до момент, в който лечението е твърде сложно, но за съжаление тенденцията в България се запазва и все още ставаме свидетели на диагностициране в по-късен етап от заболяването, не само при пациентите с рак на гърда, но и при други онкологични заболявания. Разбира се, дори и тогава, при правилен подход на лечение могат да бъдат постигнати отлични резултати.

За финал, какво бихте пожелали на нашите читатели?

- Пожелавам им да бъдат отговорни към себе си и своите близки. Прегледите на гърдите не са страшни и не болят, а могат да решат много проблеми и дори да спасят живот. Ние можем да постигнем възможно най-добри резултати за тяхното здраве, така че могат напълно да ни се доверят.

За повече информация и предварително записване: тел. 064/ 678400