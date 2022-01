Проф. Георги Чернев: Сериозна доза фармакоонкология и дерматохирургия на четвъртия конгрес на БДДХ

Разбира се. Очакваме ви отново на 12 март в Хотел Маринела, зала София! Програмата е готова.

Кои ще са ключовите теми, които ще засегнете по време на конгреса? Остават ли отново актуални темите за модерното хирургично едноетапно/ персонализирано лечение на меланомите и фармакоонкологията?

Да. Темата за сартаните, тиазидните диуретици и нитрозамините като потенциални тригери на карциногенезата и в частност кожните тумори остава и има отделена цяла сесия. Ще има международни ръководители на сесията. Ще се радваме да споделят и тяхното виждане по въпроса.

Още по-интересна е и сесията за меланомите, за която отново е отделена отново цяла сесия. Съпредседателите на сесията са отново утвърдени международни колеги, уважавани специалисти.

Имате ли нови данни?

Темата е гореща - за момента няма дефинитивно решение. Именно поради това ще представим и нашите нови наблюдения.

Нови данни има, но те на практика са публикувани или под печат (няколко от тях), така че не са новост за заинтересованите или колегите, които следят темата. Новите данни касаят както тези за лекарствената карциногенеза, така и за успешно лекувани тумори на кожата.

Миналата година (2021) конференцията беше спонсорирана и мина под егидата на Международното дерматологично дружество със седалище в Бостън (International Society of Dermatology). Лектор и ръководител на голяма част от лекциите и сесиите беше заместник-председателят на международното дружеството проф. д-р Нели Конников. Смятате ли да я поканите отново през 2022 година?

Тази година отново ще има международни лектори. Дори бих се осмелил да спомена: от по-висок ранг. Проф. Нели Конников няма да ни посети през тази година, но имаме официална покана от нея за участие на конгреса в Бостън - конгрес на International Society of Dermatology/ American Academy of Dermatology, който ще се проведе в началото на годината. Между другото, проф. Конников стана наскоро и президент на International Society of Dermatology.

Наблюдава се като че ли спад на напрежението по темата за сартаните, нитрозамините и меланомите? Или това чувство е може би лъжовно?

Не е лъжовно, а е обусловено от следния факт - създаването на позволителни режими за нитрозамините в лекарствата за високо кръвно, но и не само. И факт, който остава и към момента обаче непроменлива величина. Следя с интерес международната ситуация и аз самият.

Притъпяването на сетивата на околните посредством частични самопризнания за позволителна наличност на известни карциногени/ мутагени в лекарствата, не е нещо ново... за контролните органи.

След като вече няколко години следим вашия конгрес, прави впечатление, че участват много млади лекари - специализанти, студенти и прочие. Не са ли тежки темите, които дискутирате и с които се ангажирате и вие, но и самите те?

Младите учени би следвало да се различават от младите козметолози, не мислите ли? Поне в модерните динамични научни общества е така.

За последните години отворихме вратата на хотел "Маринела" и конгресите на БДДХ към сериозните теми в дерматохирургията, дерматоонкологията и фармакоонкологията, като потенцираме изцяло млади хора или специалисти с необременени умове. Търси се пътя към обективната истина. Той не е лек нито в живота, нито в науката..

Част от темите са сериозно табу не само "като допир", но въобще и като принципна тема дори и за разговор. Например във Великобритания дерматологичната хирургия не е на пиедестал и не е приоритет. Не така стоят нещата в Германия и Америка. Целта ни е да разчупим част от тези догми.

Създаването на приятелска обстановка, в рамките на която биха могли да се споделят задълбочени размисли, тези, хипотези, идеи не е лека задача само по себе си. Именно в тези ситуации младите израстват,тъй като са принудени да мислят и реагират бързо, ситуационно.

Не е задължително мненията по дадена тема да са еднакви, категорични и крайни, но те би следвало да са най-малкото повод за размисъл. И да бъдат разбира се и логично обосновани!

След всяка една такава среща се раждат идеи за иновации в дадена сфера. Това е и причината БДДХ да възникне като организация. Ефективността ѝ е безспорна и към момента: вече и международно призната.

Ще бъдат ли спазвани през март 2022 година препоръките за поведение по време на пандемия ?

Естествено. Препоръките на министъра ще бъдат стриктно спазвани. Информацията може да бъде взета от официалния сайт на БДДХ.