"Една работеща система в България предстои да се разбие": Лекар с реакция на плана РЗИ да бъдат закрити

Работеща система в България предстои да се разбие. Това коментира д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн, по повод предложението на Министерството на здравеопазването за закриването на 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ) като самостоятелни юридически лица, които да бъдат преобразувани в териториални структури на МЗ.

Мярката е част от мащабна реформа на здравната администрация, която предвижда сливане и преструктуриране на редица структури и съкращаване на общо 440 щатни бройки до края на 2028 г. Промените ще се изпълняват на три етапа и закриването на РЗИ-тата е първият от тях.

"Чупим работещи структури"

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"Едно от позитивните неща в българската здравна система са българските РЗИ-та (регионални здравни инспекции). Те са създадени по време на комунизма по примера на британските здравни инспекции. Всъщност още в първата половина на 19 век Великобритания въвежда санитарни служби, следящи за чистота на водата и функционирането на канализацията. В следващите 100 години тази дейност се прехвърля към контрол на инфекциозните болести, ваксинация, статистика на болестите, контрол на въздух, вода, храни. Работата й е изключително успешна, защото с малко пари се постига голям ефект. Тя бива копирана от Семашко в Съветска Русия и по-късно се прилага в целия Източен Блок. Това е умният начин - когато нещо работи, го копираш и после пазиш", написа д-р Илиев.

"Тази работеща система в България предстои да се разбие - поне това е желанието на кабинета Радев. Надвихме си на масрафа, оправихме всички батаци и започнахме да "чупим" работещите структури, които, макар и трудно, все още вършат нещо", категоричен е той.

Реформата

Първият етап от реформата предвижда закриването на 28-те РЗИ като самостоятелни юридически лица и превръщането им в териториални структури на МЗ. В момента има 28 отделни РЗИ, всяка със собствен статут на юридическо лице и собствена администрация. Предложението е тези 28 юридически лица да бъдат закрити и на тяхно място в структурата на МЗ да има 28 териториални дирекции "Регионална здравна инспекция“. Те ще останат по места и ще продължат да обслужват гражданите и бизнеса. В тях ще има 3 основни направления: "Надзор на заразните болести"; "Обществено здраве" и "Лабораторни изследвания", пише Mediapool.

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Една част от сегашните функции на РЗИ се изваждат от тях и се преразпределят между 3 нови главни дирекции в Министерството на здравеопазването. Главна дирекция "Главна здравна инспекция" поема функциите на сегашната дирекция "Обществено здраве" и чрез 28-те териториални дирекции ще отговаря за основните функции на РЗИ, свързани с общественото здраве, заразните заболявания и лабораторните изследвания.

Главна дирекция "Медицински дейности" поема функциите на сегашните дирекции "Медицински дейности" и "Спешна медицинска помощ" в МЗ, както и част от медицинските функции, които в момента са в РЗИ. Тук ще има териториални отдели, тоест част от дейността ще продължи да се извършва по места.

Главна дирекция "Лекарствена политика" ще поеме не само сегашната лекарствена политика на МЗ, но и контрола върху търговската мрежа за лекарства и медицински изделия, който сега е в РЗИ. Към нея ще премине и специализираната дейност на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, който също се предлага да бъде закрит като отделно юридическо лице.

Промени в административното обслужване не би трябвало да има. Офисите на сегашните РЗИ ще бъдат запазени и ще продължат да приемат документи от граждани и бизнеса.

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Районните картотеки на медицинската експертиза (РКМЕ), които сега са в РЗИ, ще се прехвърлят към НЕЛК. Аргументът на МЗ е, че целият процес по медицинската експертиза – от събирането и съхранението на документите до ТЕЛК и НЕЛК – трябва да бъде под единно управление, вместо да е разпределен между РЗИ и НЕЛК.

С тази мярка се предвижда намаляване на общата администрация със 190 щатни бройки, като се премахват дублирани административни функции между отделните звена. Това обаче не означава автоматичното съкращаване на 190 души, защото не е ясно каква част от тези щатни бройки са заети в момента.

МЗ: Няма да се закриват работещи структури

След критики на опозицията за прибързани промени, които се правят на тъмно, МЗ излезе с позиция по въпроса.

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"Предстоящата реформа в системата на държавния здравен контрол не предвижда закриване на работещи структури. Променя се единствено административният модел на организация, като всички специализирани дейности, контролни функции и експертният персонал се запазват. Министерството на здравеопазването извърши функционален анализ на системата. Лечебните заведения не са засегнати от тези мерки. Основната цел на анализа е да бъдат запазени нормативно определените специализирани функции и необходимият кадрови ресурс, така че да не се допусне затрудняване на работата на системата и на обслужването на гражданите и бизнеса", съобщиха от МЗ.

Според ведомството фокусът е върху осигуряването на споделени услуги от общата администрация и няма да има промени в специализираната администрация.

"Към момента 28-те Регионални здравни инспекции функционират като самостоятелни юридически лица, което води до дублиране на административни длъжности. Предвидените промени са насочени именно към оптимизиране на тези административни дейности чрез въвеждане на споделени услуги, дигитализация на процесите и единни правила за работа. Всички специализирани дейности, контролни процеси и експертният персонал в системата на държавния здравен контрол ще бъдат напълно запазени. Предвижда се към Министерството на здравеопазването да бъдат създадени три главни дирекции, които да поемат дейностите на инспекциите, като Главната дирекция с функции по държавен здравен контрол ще запази наименованията на териториалните си дирекции по места", гласи още позицията на МЗ.

Според министерството промените гарантират, че държавният здравен контрол ще продължи да се осъществява без прекъсване, а гражданите и бизнесът ще продължат да получават същите услуги. "Запазват се всички специализирани функции, дейности и контролни правомощия на РЗИ, които ще бъдат интегрирани в структурата на Министерството на здравеопазването. Целта е по-ефективна организация на административната работа, без да се намалява капацитетът на системата и без да се засягат нейните основни функции", уверяват още от МЗ.