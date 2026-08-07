На крачка от България: Смъртоносната западнонилска треска настъпва в Европа

Разпространението на западнонилската треска – болест, пренасяна от комари, тревожи все повече Европа, а случаите в различни държави растат. На прага на България - в съседни балкански страни, проблемът вече е сериозен.

Случаите в Гърция бележан постоянен ръст, съобщават от Националната организация за обществено здраве, предаде Евронюз.

През изминалата седмица са регистрирани 23 нови случая на инфекция с вируса. Общо от началото на сезона на предаване през пролетта до 5 август са регистрирани 65 случая, 54 от които са с тежки неврологични прояви, като енцефалит, менингит и/или остра парализа. 11 случая са с леки или никакви симптоми, засягащи централната нервна система. Към днешна дата са регистрирани 6 смъртни случая, всички при пациенти над 65 години с тежко засягане на централната нервна система.

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Според Националната организация за обществено здраве, инфекцията показва широко „скрито“ разпространение, което означава, че регистрираните тежки случаи представляват само малка част от истинското разпространение на вируса сред населението.

Въз основа на сероепидемиологични данни, за всеки отделен случай със засягане на централната нервна система се смята, че около 140 души са били заразени, но те или са развили само леки симптоми, или са останали асимптоматични.

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Ситуацията в Европа

Разпространението на вируса не се ограничава само до Гърция.

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Според Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), до 29 юли са регистрирани случаи на заразяване при хора и в Италия, Румъния, Франция, Северна Македония, Испания и Германия, което потвърждава, че вирусът разпространява широко в Европа през летния период.

В 7 европейски страни са идентифицирани 49 области, засегнати от западнонилската треска: 30 в Италия, 8 в Гърция, 4 в Румъния, 2 във Франция, 2 в Северна Македония, 2 в Испания и 1 в Германия.

Според последните налични данни от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), Италия има най-много случаи - 94, следвана от Северна Македония и Испания със 7 случая, Румъния с 5 , Франция с 2 и Германия с 1.

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Случаи са регистрирани в 25 общини в регионите Атика, Тесалия и Централна Македония, с най-висока концентрация в Атика, където Националната организация за обществено здраве съобщава за особено интензивна циркулация на вируса през този сезон.

От 65-те пациенти 20 остават в болница - 12 в общи отделения и 8 в интензивни отделения. 38 са изписани, един пациент не се е нуждаел от хоспитализация, а шестима пациенти са починали.