Изкривена конкуренция? КЗК проверява пазара за скъпите лекарства

Комисията за защита на конкуренцията започва проверка на пазара за доставка на лекарства, които не са разрешени за употреба в България, но се заплащат с публични средства. Поводът са съмнения, че действащата нормативна уредба не гарантира ефективна конкуренция и води до сериозни разлики в цените.

Проучването идва на фона на сигнали за едни и същи медикаменти, доставяни на различни цени в болници из страната. Именно такъв сигнал от народния представител Васил Пандов става причина антимонополният орган да се самосезира.

Според данните, изнесени до момента, част от доставките се извършват без провеждане на открити процедури по Закона за обществените поръчки. Това, по оценка на КЗК, създава риск от неефективно разходване на значителен публичен ресурс.

Раздробени поръчки, по-високи цени

Предварителният анализ на Комисията очертава няколко системни проблема. Един от тях е липсата на централизирани рамкови споразумения от страна на министъра на здравеопазването, което на практика оставя всяка болница да договаря доставки самостоятелно.

В същото време лечебните заведения често възлагат поръчки за малки количества и за кратки периоди. Тази практика води до по-високи единични цени и по-неизгодни условия за държавата като платец.

Така, вместо да се използва пазарната сила на публичния ресурс за постигане на по-добри цени, системата създава предпоставки за точно обратното – фрагментация и по-скъпи доставки.

Фокус върху регулацията

Проверката ще бъде извършена в рамките на т.нар. производство по застъпничество за конкуренцията – инструмент, при който КЗК анализира дали самата нормативна уредба създава условия за ограничаване на конкуренцията.

В хода на процедурата ще бъдат събрани данни и становища от всички засегнати страни, включително институции и участници на пазара. Целта е да се установи дали правилата в сегашния им вид водят до пазарни изкривявания.

Производството трябва да приключи с конкретни препоръки за мерки, които да ограничат антиконкурентните ефекти, без да се нарушават целите на здравната регулация.

Ако бъдат установени проблеми в нормативната рамка, Комисията може да предложи изменения или дори отмяна на определени разпоредби.