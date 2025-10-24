Войната в Украйна:

След натиск от опозицията: Депутатите ще работят извънредно за заплатите на младите лекари

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова свика извънредно заседание на парламента на 28 октомври (вторник) от 13:00 часа, съобщиха от пресцентъра на институцията. Единствената точка в дневния ред е гласуването на второ четене на промените в Закона за лечебните заведения, които касаят заплатите на младите лекари.

Законопроектът е общ — изготвен от Комисията по здравеопазването въз основа на одобрените на първо четене на 25 юли 2025 г. предложения. Сред вносителите са Цончо Ганев и група народни представители, Асен Василев и съпартийци, както и Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов

Натиск от опозицията

По-рано днес по инициатива на "Продължаваме промяната" (ПП) всички опозиционни парламентарни групи внесоха необходимите подписи за друго извънредно заседание – във вторник следващата седмица, с цел да се разгледат законопроектите за увеличаване на заплатите на лекарите и медицинските сестри. Още: АПС се опасява от вдигане на здравните вноски

От опозицията обвиниха управляващите, че през тази седмица са блокирали всички предложения по темата в Комисията по здравеопазване, включително и собствения си законопроект. Според тях управляващата коалиция е обещала, че въпросът с възнагражденията на медиците ще бъде решен с проектозакона за бюджета, който ще предвиди минимална основна заплата за лекар в размер на 150% от средната за страната, а за медицински сестри и акушерки – 125% от средната заплата.

Контекст на реформата

На 22 юли комисията по здравеопазване вече прие на първо четене няколко законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения, внесени от "Продължаваме промяната – Демократична България", "Възраждане", ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ". Предложението на "Величие" беше отхвърлено. Още: Депутатите се надцакват популистки: Обсъждат три варианта за заплатите на младите лекари

Всички одобрени текстове са свързани с регламентиране на минималните заплати и трудови стандарти в здравния сектор, включително по-добро финансиране и кадрова стабилност в болниците.

