Мароко счупи близо 20-годишен рекорд на Испания и вече мисли за Мондиал 2026

Мароко постави нов рекорд с 16 поредни победи на национален отбор по футбол, след като надигра с 1:0 Конго в световна квалификация от Зона Африка във вторник вечер. Юсеф Ен-Несири отбеляза единственото попадение в 63-та минута и „лъвовете“ завършиха първи в Група Е с осем успеха в осем мача.

Мароко се класира за Световното без загуба в квалификациите

🔴 𝗘𝗧 𝗗𝗘 𝟭𝟲 ! 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 𝗕𝗔𝗧 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘́𝗖𝗨𝗧𝗜𝗩𝗘𝗦 𝗗’𝗨𝗡𝗘 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 ⵑ 😮‍💨🇲🇦



Avec 16 succès de suite, les Lions de l’Atlas détiennent désormais le record ! pic.twitter.com/ZsTKGuDjms — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) October 14, 2025

Досегашният рекорд от 15 поредни победи се държеше от тима на Испания, който записа постижението между юни 2008 и юни 2009. За последно мароканците не успяха да спечелят в контролна среща с Мавритания през март 2024, когато направиха равенство 0:0. От тогава те записаха победи в седем световни квалификации, шест за Купата на Африканските нации и три контроли.

По време на победната серия, продължила 19 месеца, Мароко вкара 50 гола и допусна само четири.

Преди 17 години Испания влезе в победния поход с 3:0 срещу Русия на полуфиналите на европейското първенство. Дванадесет месеца по-късно иберийците надвиха с 2:0 Република Южна Африка в последния си мач от груповата фаза на Купата на конфедерациите, след което отстъпиха на САЩ на полуфиналите в Блумфонтен.

В победната си серия испанците допуснаха два гола и вкараха 39.

Мароканската футболна федерация все още не е обявила плановете си за контролните срещи през ноември. В края на годината страната ще приеме Купата на нациите и ще играе с Коморските острови на 21 декември.

