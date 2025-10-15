Който трупа зависимост от Пеевски, трупа печал: странната изповед на Борисов

Снимката, която виждате, е на повече от десет години, но е, както се казва - за историята. Тънката усмивка на Борисов и не толкова тънкия врат и гръб на Пеевски, уловени в кадър при разминаване в парламента, пред благосклонния поглед на Пламен Орешарски. Последният, хем забравен днес, хем вече легенда, защото именно той изрече без много-много да му мисли прословутата реплика от парламентарната трибуна: "Предлагам Делян Славчев Пеевски за председател на ДАНС". Орешарски бе свален от протестите, от което Борисов се възползва, а - както личи от усмивката - се е възползвал в добра компания.

10+ години по-късно Пеевски и Борисов пак се разминаха. На изборите в Пазарджик асансьорът на Пеевски отиде нагоре и спечели директно първото място (първият областен град, който пада под обсадата на Новото начало), а ГЕРБ станаха шеста (!) политическа сила. Този погром предизвика един екзалтиран моноспектакъл от Борисов, с който, ако още не сте, може да се запознаете тук. Не е за изпускане, защото е автентична проява на коктейл от няколко настрония - голям гняв, голям страх и голямо безсилие. И всички те събрани в нещо като дядовски стенд ъп.

В този стенд ъп Борисов изразява дълбоката си печал от всичко, което го заобикаля. Собствените му кадри и структури. Правителството, което ГЕРБ държи така, както Атлас небето; един недооценен гигант от никого. Ивайло Мирчев, който му пращал есемес да го дразни. Наталия Киселова, която се появявала без позволение на разни събития (то не е до позволение, а до хазартната тениска) и други. Но както обикновено бившият премиер не каза почти нищо за Пеевски персонално. Отдавна е забелязано, че този иначе досадно бъбрив човек е някак скован и наплашен, когато трябва да спомене името на Пеевски. И си служи с иносказания и недомлъвки, щом се опре до магнитеното чудовише. Това положение вчера бе доведено до крайност: победата на Ново начало бе причината за пламенната сценка, а тя увисна почти без споменаване на този, който я е предизвикал.

Отговорът на Пеевски? Както бе забелязал един, Пеевски всеки път действа на принципа на "удвояването на залога". Станеш съпредседател на ДПС, решаваш да свалиш Доган. Свалиш Доган, искаш да превземеш прокуратурата. Сложиш ръка на прокуратурата, подхванеш МВР. В този хазартен стил Пеевски отвърна на Борисов, че е готов да поеме отговорност за управлението на страната. Което общо взето означава, че иска участие в коалицията като официална втора политическа сила. На базата на изградената формула за удвояването на залога, нали е ясно, коя е следващата цел? Предлагам Делян Славчев Пеевски за министър-председател: едно изречение, което става все по-вероятно за произнасяне в близко бъдеще от парламентарната трибуна.

Големият липсващ в това уравнение са протестите и както винаги, те остават единственият инструмент, който може да бъде използван. За съжаление сглобката направи много, за да притъпи този естествен рефлекс. И цялата дипломатическа авантюра, която си представяше как Пеевски и Борисов ще бъдат сдържани от някакво внимателно разпределящо властта общуване, отне от старите ни навици. Да се разчита на друго обаче, освен на тях, вече е невъзможно. В държавата с главно "Д" няма да бъдат позволени.

Автор: Райко Байчев