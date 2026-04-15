Случаите на морбили скочиха с 1/4 за 4 дни: В 3 нови области има болни

Случаите на морбили стават все повече - те вече са 125. За периода 10-14 април заболелите са нараснали с 24.

Регистрирани са случаи за пръв път в 3 нови области - Монтана, Стара Загора и Велико Търново.

Във всички тях е отчетен по един случай, като се очаква окончателното лабораторно потвърждение на пробите.

Повечето са неваксинирани

Останалите заболели са 18 души от област Враца, двама от Област Ловеч и 1 от област Плевен.

Разпределението по възраст е, както следва:

0 г. - 1 случай

1-4 г. - 5 случая

5-9 г. - 7 случая

10-14 г. - 5 случая

15-19 г. - 4 случая

над 20 г. - 2 случая

Най-много са случаите във Враца, следвана от областите Плевен и Ловеч.

При последното подаване на данни от МЗ беше съобщено, че повече от половината заболели са неваксинирани, а при 7 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за приложена ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени над 13 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Най-много деца са ваксинирани в областите София-град (2291), Пловдив (1243), Бургас (1045) и Враца (768).

"Морбили ще гори, докато има горивен материал"

Най-засегната група са деца от 5 до 9 години, но има заболели във всички възрастови групи, включително възрастни хора.

"Не е късно да се ваксинират децата дори до 72 часа след контакт с болен", заяви Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"При всички случаи разпространението ще нарасне. Навсякъде, където има неваксинирани и неболедували деца, те са от огромен риск и много трудно може да се изплъзнат от заразяване", каза още тя.

По думите ѝ покритието на ваксината трябва да е над 95%, така че всички да са в безопасност. У нас то е под 90%, а с двете ваксини е под 85%.

"Морбили ще гори, докато има горивен материал – деца без имунитет", каза Христова прев bTV.