"Средства има": Катя Ивкова обясни как вижда реформите и възможностите в здравеопазването

Средства в здравеопазването има достатъчно. Проблемът е в управлението и контрола. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в ефира на БНТ. Тя обясни и как вижда реформите, ситуацията и възможностите в системата. "Здравната система е в процес на дългогодишна реформа от 2000 г. насам, но все още не дава очакваните резултати, особено по отношение на доверието на пациентите и здравните показатели на населението", категорична бе тя.

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Ивкова посочи, че основен приоритет трябва да бъде стабилизирането на системата и по-ефективното разходване на средствата. По думите ѝ проблемът не е недостиг на финансиране, а начина, по който се управляват средствата.

"Не. Няма да кажа, че не е дофинансирана системата. В системата има достатъчно средства. Тяхното управление и разходване трябва да бъде естествено рационално. Вярно е, че глобалните тенденции показват постоянно нарастване на разходите за здравеопазване, не говоря само за национално ниво, а регионално, глобално. Това е естествено породено от новите технологии за лечение и диагностика, но в нашата здравна система има достатъчно средства", поясни здравният министър.

И добави, че са започнати редица проверки и сигнали към компетентните органи за установени нарушения. "Основно в направление скъпоструващи лекарствени продукти. Тези които се купуват по Наредба 10. Имало е няколко лечебни заведения, в които е имало нерационално разходване на средствата за тези лекарствени продукти, поради което са изпратени сигнали и до прокуратурата, и до икономическа полиция", поясни тя.

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По думите ѝ става въпрос за държавни болници. Според нея ключово в това отношение са и капиталовите разходи за лечебните заведения за болнична помощ. Установила, че в МЗ не е имало разработени критерии, по които да се класират апликационите форми от лечебните заведения за болнична помощ, които са търговски дружества с над 50% държавно участие. Тя уточни, че вече е разпоредено изработване на нови правила.

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"Аз съм разпоредила подготовката на проект на такива критерии за да може наистина по целесъобразност и по необходимост реално в лечебните заведения да бъдат оценявани тези апликационни форми, да бъдат извършвани капиталовите разходи, а не на принципа някой от предишно ръководство се е разпоредило към колегите от съответната дирекция и по този начин да е правен подбор", каза Ивкова.