МОН: Семействата подкрепят преписването, готвят се промени в НВО в 4 и 10 клас

Обмислят се промени в националните външни оценявания след 4 и 10 клас. В същото време министерството ще използва изкуствен интелект, за да хваща преписване на изпитите - практика, която открито е подкрепяна от семействата.

Това обяви министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев на заседание на Комисията по образованието и науката в парламента.

"Категорични сме в едно, че трябва да имаме форма, която да показва нивото на усвояване на знания. Обсъждаме различни варианти, като специално за оценяването след 4 и 10 клас да преминем в различен тип формати и при учениците да няма това усещане за предстоящ праг, който, ако не прескочат, ще се случи нещо страшно", обясни министър Вълчев.

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Промени в НВО, но не пълно отпадане

"Трябва ни малко време, когато го изясним, ще го обсъдим най-напред с учителите от страната. Ако трябва, ще го апробираме, за да видим ефекта. Но не мисля, че те трябва да отпаднат като форма на информация за излизането от нивото. Няма как това да се случи, защото трябва да виждаме нивото, за да търсим причините за по-ниските резултати или за по-високите резултати в различните региони. Целта е да ги разпространим като добри практики", каза образователният министър.

По думите му националното външно оценяване за 4 клас има връзка и с това, че не малка част от природо-матемическите гимназии имат прием от 5 клас и част от външното оценяване след 4 клас влиза и в кандидатстването. Ще предложим решения, обмисляме варианти, към момента не мога да дам конкретно решение, заяви образователният министър.

Ако предвидим възможност за второ явяване на националното външно оценяване (НВО), поставяме децата в неравнопоставено положение - тези, които са се справили, и тези, които имат усещане, че не са се справили заради психологическо напрежение, допълни министърът, цитиран от БТА.

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Сходни с миналогодишните резултати по български език и литература и необходимост от повече работа за развитие на математическото мислене и функционалната грамотност показват резултатите от националните външни оценявания през 2026 година. Данните потвърждават, че учениците се справят по-успешно със задачи, които проверяват усвоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им в нови ситуации, обобщиха данните от резултатите в МОН.

Източник: БГНЕС

AI ще лови преписване, семейството го подкрепяло

По отношение на проблема с преписването, министър Вълчев заяви, че от МОН ще предприемат комплекс от мерки, за да минимизират тази негативна тенденция, свързана с преписване на държавните зрелостни изпити.

"По-важното обаче е, че в следващите години ще се опитаме да създадем система, която, проверявайки такъв тип неща, да ги засича с помощта на изкуствен интелект. В рамките на големия европейски проект за създаване на съдържание, различни системи, които да облекчат работата на учителите и на училищната администрация, предвиждаме създаването на такъв тип програми с помощта на изкуствен интелект, където много по-бързо и много по-лесно ще можем да засичаме работи, които са преписвани", каза министър Георги Вълчев.

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"Ще започнем и много по-широка кампания, с помощта на училищните ръководства, със семействата на учениците, защото това явление, преписването, често е подкрепяно от семействата, тъй като се инвестират сериозни суми в устройства за преписване. Това обикновено не може да стане без помощта на семействата", допълни още той.