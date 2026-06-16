Кабинетът скри заплатата на здравния министър, но той издаде заместниците си

Едно искане по Закона за достъп до обществена информация доведе до куриоз в държавата - правителството крие заплатата на настоящия здравен министър с аргумента, че това са лични данни, но от здравното министерство, което се ръководи от въпросния министър, издадоха колко взимат заместниците му. Искането е било отправено от студентката по медицина Василена Киара , потвърди тя пред Actualno.com.

По нейни думи първоначално искането й е било отправено до Министерство на здравеопазването. Тя е искала да разбере каква е заплатата на двама здравни министри - служебният доц. Михаил Околийски и на настоящия Катя Ивкова, както и на техните политически кабинети, т.е. заместници, главен секретар, началник кабинет.

Отказ от Министерски съвет

Впоследствие искането е разделено и частта за заплатата на здравния министър отива в Министерски съвет, откъдето получава отказ.

Попитана на какво основание са й отказали тази информация, Димитрова отговори, че то е било, че става дума за лични данни.

"Аз съм цитирала решение на Административен съд - София още в ЗДОИ, според които възнагражденията на публичните личности, заемащи висши длъжности в държавата не са лични данни и трябва да бъдат дадени", посочи още Димитрова пред медията ни.

Припомняме, че според правилата заплатите на министрите са обвързани със заплатите на депутатите.

МЗ и МС тълкуват личните данни различно

Според нея още по-абсурдното е, че Министерски съвет и Министерство на здравеопазването тълкуват закона по различен начин.

"Министерство на здравеопазването ми предоставя информацията за заместник-министрите поименно, както и за главния секретар и началника на кабинета, а Министерски съвет ми отказва информацията за министрите", добави още Василена Димитрова.

Припомняме, че Василена Димитрова наскоро представи информация за заплатите на директорите на дирекции в здравното министерство, но тя уточни за медията ни, че тази информация не е била персонифицирана. ОЩЕ: Докато в здравно министерство чиновник взима 9500 евро: Младите лекари мислят за втора работа