Кой ще ни лекува утре? Тревожните цифри за здравеопазването в България

Сериозни структурни проблеми и кадрови дисбаланс в българското здравеопазване показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Към края на 2025 г. у нас практикуват 30 409 лекари и 28 357 медицински сестри. Осигуреността с лекари достига 47,3 на 10 000 души от населението, като се увеличава спрямо предходната година.

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Най-добре обезпечени с лекари са областите Плевен - 82,1 на 10 000 души, Пловдив - 58,1, София (столица) - 57,8 и Варна - 52,3, където са съсредоточени медицински университети и университетски болници.

Най-ниска е осигуреността в Кърджали - 24,6, Разград - 29,4, Ямбол - 29,8 и Хасково - 29,9.

В същото време данните очертават сериозно предизвикателство при медицинските сестри. В страната работят 28 357 сестри, като едва 11,7% от тях са на възраст до 35 години. Близо половината са на възраст над 55 години, а 18,4% вече са над 65-годишна възраст, което подчертава тенденцията към застаряване на професията.

Общо професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти са 44 772 души, от които медицинските сестри представляват над 63%.

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Данните на НСИ показват още, че към 31 декември 2025 г. в страната функционират 338 заведения за болнична помощ с 56 925 легла. Осигуреността на населението с болнични легла е 886,2 на 100 000 души, като най-висока е в областите Плевен, Смолян и Пловдив.

Броят на лекарите в страната нараства с 260 души, или с 0,9% спрямо предходната година, докато разпределението по възраст показва, че най-голям е делът на медиците между 55 и 64 години (29,2%). Лекарите до 35 години са 19,6% от всички практикуващи.