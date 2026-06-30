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Бърза реакция: Въздушните линейки ще се изпращат директно на мястото на инцидента

30 юни 2026, 10:01 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бърза реакция: Въздушните линейки ще се изпращат директно на мястото на инцидента

Министерството на здравеопазването обмисля промени и усъвършенстване на правилата за използване на въздушната спешна помощ, така че хеликоптерите да бъдат изпращани все по-често директно на мястото на тежки инциденти. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването Ивиан Бенишев в ефира на Нова телевизия. Той обясни, че активирането на въздушната спешна помощ не зависи от административно решение на здравеопазването ведомство, а от медицински екип в Координационния център на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

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"Решението се взема от лекари след професионална оценка на ситуацията, медицинските критерии и възможностите за безопасно изпълнение на полета", обясни той.

Заместник-министърът подчерта, че въздушната помощ може да бъде активирана както чрез телефон 112, така и по искане на наземните екипи на Спешна помощ. Той уточни, че при сериозни инциденти наземните линейки и хеликоптерите могат да бъдат задействани едновременно. "Това не са две отделни системи, които се конкурират. Те работят съвместно и паралелно", каза Бенишев.

По повод катастрофата на автомагистрала "Тракия", при която въздушната линейка не беше използвана, той обясни, че първоначално е имало готовност за излитане, но впоследствие е постъпила информация за разлив на гориво и необходимост мястото първо да бъде обезопасено.

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"На 17-ата минута хеликоптерът вече е бил готов за излитане с включени двигатели, но междувременно е получена информация, че пострадалите вече са транспортирани от наземните екипи", уточни заместник-министърът.

Според него системата на въздушната спешна помощ все още се развива и натрупва опит. В момента около 20% от всички мисии са т.нар. първични мисии – директно до мястото на инцидента, а останалите са вторични транспорти между лечебни заведения. "Нашата амбиция е до края на годината първичните мисии да станат значително повече и това да се превърне в обичайна практика", подчерта Бенишев.

"Времето е решаващо. Стремим се максимално бързо да се доближим до утвърдените европейски практики в тази област", заключи Ивиан Бенишев.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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