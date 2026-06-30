НЗОК спира продажбата на 3 вида инсулин

От Националната здравоосигурителна каса съобщиха, че от месец май догодина у нас се преустановява продажбата на три вида инсулин за лечение на захарен диабет.

НЗОК предупреждава, че пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят терапията си, а да се обърнат към лекуващия си лекар.

По информация на Здравната каса, от 31 май догодина се прекратява продажбата на бързодействащия Actrapid Penfill 100 IU/ml, на Insulatard Penfill 100 IU/ml, с бавно настъпващ ефект, както и на инсулина Mixtard 30 Penfill 100 IU/ml, който е бързодействащ.

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И трите вида продукти са под формата на писалки и се внасят от една фирма.

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Преустановяването на продажбите е обявено предварително, за да се осигури време за организиране на лечението на засегнатите пациенти. Как ще продължи терапията на всеки от тях, ще преценява лекуващият им лекар, посочват от Касата.

Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до нейното изтичане или до преценка на лекуващия лекар. При валиден протокол отново лекарят ще определя какво да се предприеме, съгласно правилата за предписване и отпускане на лекарства. Инсулинът се заплаща изцяло от НЗОК.