"Теренът за Националната детска болница е проблемен": Архитекти и еколози с призив към правителството

Теренът, който е избран за Национална детска болница в софийския квартал "Горна баня" е труден за реализация вариант, със съществени рискове по отношение на транспортния достъп, релефа, инфраструктурата на терена и обема на бъдещата сграда.

Окото това мнение се обадиниха група архитекти, урбанисти и еколози в отворено писмо до правителството, в което поставят под въпрос дали теренът е подходящ за детска болница.

Експертите представят анализ на устройствените характеристики на избрания терен.

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Проблем с мащаба и транспорта

Тяхната теза е, че планираната площадка за построяване на болницата е сравнително ограничена спрямо мащаба на предвидения изключително голям комплекс от клиники и отделения, с персонал от над 1500 души и организиране на 365 паркоместа.

Специалистите са категорични, че достъпът до терена към момента е възможен единствено през улица с ширина от 6 метра, което поставя въпроса как ще се осигури движение на линейки, пожарни коли, градски транспорт и голям брой автомобили, обслужващи пациенти и персонала.

Посочва се още, че градският транспорт е на значително пешеходно разстояние, а в двора на болницата са предвидени малък брой паркоместа, което означава да се паркира на единствената довеждаща улица.

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Също така в проучванията на терена не е доказано в достатъчна степен обезпечаването на електрозахранване, ВиК и други технически връзки, необходими за болница, пише в писмото, предаде БНР.

В позицията се казва, че по тези причини сроковете, в които болницата може да започне работа, както и финалната стойност на проекта, остават напълно непредвидими.

Експертите подчертават, че при интерес от страната на държавата те могат да предложат алтернативен терен, който е в проектна готовност, с отлична транспортна осигуреност и разположение в действащ медицински комплекс.