Войната в Иран:

"Само който не е бил на негово място, не знае": Николай Михайлов защити Вуцов след грешката

16 октомври 2026, 12:01 часа 1332 прочитания 0 коментара

Бившият капитан и вратар на Левски Николай Михайлов защити Светослав Вуцов след равенството 1:1 срещу НЕК Ниймеген в Лига Европа. Българският национал допусна груба грешка при изравнителния гол на Тярон Чери, но преди това се отличи с няколко ключови спасявания. Михайлов, който коментира срещата пред Sportal, подчерта, че разбира отлично какво преживява стражът на "сините", тъй като самият той е попадал в подобни ситуации.

Михайлов защити Вуцов след грешката срещу НЕК

"Много е неприятно в такъв момент. Казвам го, защото и аз съм бил в неговата позиция. До този момент мачът на Вуцов беше перфектен. Той спаси всичко в него и около него, а играта му с крака също беше много солидна. До грешката при гола", заяви Михайлов. Бившият национал анализира и ситуацията в 64-ата минута, когато Вуцов подаде топката директно на Чери, а футболистът на НЕК реализира на празна врата.

Още: Разпънаха Светослав Вуцов на кръст, а цифрите разкриват съвсем друга истина за мача с НЕК

Николай Михайлов

"Може би трябваше да потърси подаване с удобния си десен крак към Макун, но направи нещо по-различно. Грешка, ОК, и вкараха гол", коментира той.

"Горе главата, животът продължава" 

Според Михайлов най-важното за Вуцов сега е да преодолее разочарованието и да се съсредоточи върху следващия двубой. "Най-хубавото нещо във футбола е, че след три дни има нов мач. Емоционално ще трябва да се отърси, защото това разтърси емоционално и играчите на Левски. Само когато не си бил на негово място, не знаеш какво е. Единственото, което можеш да му кажеш, е: горе главата, животът продължава, и да излезеш от тази ситуация", сподели бившият вратар. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Просто ме е яд, защото наистина мачът на Вуцов му беше много солиден и някак си имам горчилка от тази негова грешка", завърши Николай Михайлов.

Още: "Основната вина е моя": Веласкес защити Вуцов след кошмарната грешка срещу НЕК

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Михайлов Левски Светослав Вушев
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес