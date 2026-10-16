"Само който не е бил на негово място, не знае": Николай Михайлов защити Вуцов след грешката

Бившият капитан и вратар на Левски Николай Михайлов защити Светослав Вуцов след равенството 1:1 срещу НЕК Ниймеген в Лига Европа. Българският национал допусна груба грешка при изравнителния гол на Тярон Чери, но преди това се отличи с няколко ключови спасявания. Михайлов, който коментира срещата пред Sportal, подчерта, че разбира отлично какво преживява стражът на "сините", тъй като самият той е попадал в подобни ситуации.

Михайлов защити Вуцов след грешката срещу НЕК

"Много е неприятно в такъв момент. Казвам го, защото и аз съм бил в неговата позиция. До този момент мачът на Вуцов беше перфектен. Той спаси всичко в него и около него, а играта му с крака също беше много солидна. До грешката при гола", заяви Михайлов. Бившият национал анализира и ситуацията в 64-ата минута, когато Вуцов подаде топката директно на Чери, а футболистът на НЕК реализира на празна врата.

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"Може би трябваше да потърси подаване с удобния си десен крак към Макун, но направи нещо по-различно. Грешка, ОК, и вкараха гол", коментира той.

"Горе главата, животът продължава"

Според Михайлов най-важното за Вуцов сега е да преодолее разочарованието и да се съсредоточи върху следващия двубой. "Най-хубавото нещо във футбола е, че след три дни има нов мач. Емоционално ще трябва да се отърси, защото това разтърси емоционално и играчите на Левски. Само когато не си бил на негово място, не знаеш какво е. Единственото, което можеш да му кажеш, е: горе главата, животът продължава, и да излезеш от тази ситуация", сподели бившият вратар.

"Просто ме е яд, защото наистина мачът на Вуцов му беше много солиден и някак си имам горчилка от тази негова грешка", завърши Николай Михайлов.

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