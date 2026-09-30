"Да видим колко ще издържим": Началник на отделение в НКБ се радва, че е "вързал" графика за октомври след като търси лекари във Facebook

Кадровата криза с медицинските специалисти става все по-осезаема, като в някои болници е малък празник, когато успешно бъде направен графикът за работа за предстоящия месец.

В такава ситуация е началникът на Спешното отделение в Националната кардиологична болница д-р Дариуш Алипур, който наскоро публикува обява в социалните мрежи, че болницата търси лекари.

"Когато правя график за работа, се старая всички да са добре! Сега нямаме лекари и ни помагат специализанти от Клиника по кардиология! И пак се съобразявам с желанията на всички, и пак е трудно! Аз не съм си донесъл това спешно отделение от дома, за Бога!! Специализантите не са дошли да спасяват Спешно отделение, а да специализират! Опитвам се да спазвам всички желания, особено щом са почти всеки ден на работа!", описа проблемната ситуация в болницата д-р Алипур.

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На ръба на оцеляването

"Благодаря на ръководството на болницата, както и на прекрасните колеги специализанти от КК на НКБ за това, че направих график за работа за октомври! Ноо това няма да продължи вечно! Хората имат нужда от достойно заплащане и като така се затварят клиники! Хайде да видим колко точно можем да изкараме на авариен режим, докато държавата не ни забелязва! ХОРАТА СИ ТРЪГВАТ ОТВСЯКЪДЕ ЗАРАДИ МИЗЕРНОТО ЗАПЛАЩАНЕ!! Хвала на новата власт!", написа още той.

Преди дни д-р Алипур обяви, че неговото отделение е на ръба на оцеляването и отправи призив в социалните мрежи към всеки лекар, който би искал да постъпи на работа в НКБ.

"Здравейте началници и лекари в Спешни отделения на МБАЛ в София! Поради почти едновремменното напускане на четирима лекари по различни причини, Спешно отделение на НКБ е на границата на оцеляването. Моля за помощ временно срещу стандартно заплащане в болницата и всички допълнителни възнаграждения. Ние сме добри хора в криза. Ако вие имате някога нужда, не се съмнявайте че ние бихме ви помогнали", написа д-р Алипур, който остави личния си телефон, за да могат евентуалните кандидати да се свържат с него.

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