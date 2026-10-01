Противогрипните назални ваксини вече са по аптеките, инжекционните ще се забавят

Първите противогрипни назални ваксини за деца вече са по аптеките, като някои родители вече успяха да се сдобият с тях. Мнозина споделят, че са предпочели да разчитат на собствените си усилия, вместо да чакат позвъняване от личните лекари, в чиито списъци има хиляди чакащи хора. Медици вече споделиха, че така или иначе, безплатни ваксини за всички деца няма да има, защото количествата са недостатъчни.

Безплатната ваксинация срещу грип на децата до седемгодишна възраст трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късния следобед вчера от здравното министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали в България и се разпределят, като ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври, понеделник.

Инжекционните ваксини обаче все още няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври.

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Сезон 2026/2027 г. е първият, в който в България действа Национална програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата за периода 2026–2030 г. По нея безплатна имунизация е предвидена за деца от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и за деца с хронични заболявания от 6-месечна до 17-годишна възраст включително.

Сред родителите имаше объркване кога, как и къде трябва да заявят, че ще ваксинират децата си, а министерството обяви, че осигурява ваксини едва за 18% от малчуганите до 7-годишна възраст.

Източник: БГНЕС

Кога да се ваксинираме?

Противогрипната ваксина е най-добре да бъде поставена преди началото на грипната вълна, но не е необходимо да се чака конкретна дата. Началото на октомври е подходящ момент за противогрипна имунизация, но най-важното е ваксината да бъде поставена преди човек да се срещне с грипния вирус. Това коментира д-р Кремена Пармакова, началник на отдел "Надзор на заразните болести" в МЗ.

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"Най-подходящият момент е преди човек да заболее. Така че началото на октомври, ноември - винаги когато човек има възможност да се ваксинира, не трябва да изпуска тази възможност", посочи тя пред БНР.

По думите ѝ препоръката се отнася за различните възрастови групи, включително за деца, работещи, бременни жени и възрастни хора, при които няма медицински противопоказания.

Ваксините са актуализирани за новия сезон

Съставът на противогрипните ваксини се актуализира всяка година в съответствие с препоръките на Световната здравна организация, тъй като грипните вируси постоянно се променят. За сезон 2026/2027 г. СЗО препоръча нов състав на ваксините за Северното полукълбо, включващ актуализирани компоненти срещу грипни вируси тип A(H1N1), A(H3N2) и B/Victoria.

Новост за България през този сезон е възможността хората над 75 години да бъдат имунизирани и с високодозова противогрипна ваксина.

"За първи път се осигуряват 50 000 дози високодозова ваксина. Това означава, че грипната ваксина съдържа 4 пъти повече грипни антигени от стандартната ваксина", обясни д-р Пармакова.

По-високото антигенно съдържание е предназначено да стимулира по-силен имунен отговор при възрастните хора, при които с напредването на възрастта имунната система реагира по-слабо на инфекциите и на ваксинацията. Миналага година обхватът при възрастното население с противогрипна ваксина е бил 25%, посочи още д-р Пармакова.