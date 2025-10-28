Управляващите блокираха всички законопроекти за заплатите на младите лекари

Парламентът отхвърли на второ четене трите законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения, включително и този, внесен от управляващата коалиция. Така народните представители сложиха точка на опита да се въведе законова рамка за минимални заплати на лекари и медицински сестри.

Миналата седмица председателят на здравната комисия Костадин Ангелов от ГЕРБ обяви нов подход – обещание, че исканията на младите лекари за по-достойни условия на труд ще бъдат удовлетворени чрез предстоящия Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., който трябва да бъде внесен до 31 октомври. Управляващите увериха, че с него ще бъдат увеличени възнагражденията на всички в системата на здравеопазването, включително на медицинските сестри.

Опозицията обаче изрази недоверие към тези обещания и с подкрепата на ПП–ДБ, „Възраждане“, ИТН и БСП събра необходимите подписи за извънредно заседание. Очаквано, и трите проекта – на управляващите, на ПП–ДБ и на „Възраждане“ – бяха отхвърлени, въпреки че преминаха първо четене през юли.

Дебат без отговори

Още в началото на обсъждането Маргарита Махаева от „Възраждане“ заяви, че е убедена в отхвърлянето на проектите. Тя обвини Министерството на здравеопазването в непрозрачност, след като не е предоставило финансовия анализ, представен от негов представител на заседанието на комисията миналата седмица.

„Как здравното министерство изчисли, че за нашия законопроект са нужни 1,9 млрд. лв.? По нашите сметки сумата е около 200 млн.“, коментира Махаева.

Дискусията в пленарната зала приключи преждевременно, след като депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев предложи нейното прекратяване, а мнозинството го подкрепи. Така дебатът за едно от най-чувствителните обществени искания – повишението на заплатите в здравния сектор – остана без конкретни числа и ясни гаранции.

Критики към поведението на управляващите дойдоха както от опозицията, така и от част от партньорите им. Според ПП–ДБ решението да се отложи въпросът за бюджета е опит за бягство от отговорност. „Вместо да предложат конкретен механизъм, управляващите отново разчитат на обещания и разтегливи формулировки“, коментира Асен Василев.

Йордан Цонев от ДПС–„Ново начало“ обяви, че формацията му ще изчака бюджетните текстове, но ще подкрепи „реални и финансово осигурени решения“ за достойно заплащане на медиците.

Различни сметки

На заседанието на здравната комисия Министерството на здравеопазването представи три варианта с ориентировъчни изчисления.

Проектът на „Възраждане“ – 150% от средната заплата за младите лекари и 140% за медицинските сестри – е оценен на 1,9 млрд. лв.;

Този на ПП–ДБ – съответно 150% и 125% – на 1,7 млрд. лв.;

А вариантът на управляващите, обвързващ възнагражденията с колективните трудови договори и средната работна заплата – на 160 млн. лв.

Опозицията оспори сметките като завишени и нереалистични. Според нея те включват категории служители, които не се нуждаят от увеличение.