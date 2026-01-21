В "Мама и Аз" отбелязаха Деня на родилната помощ

Денят на родилната помощ е официално установен през 1951 г. в чест на всички, които съпровождат раждането и се грижат за майката и новороденото. Това е празник на надеждата и тайнството на живота, чиито добри орисници са всички лекари и акушерки, които помагат и подкрепят младите семейства в първите стъпки на родителството.

"Множество поздравления и благодарствени писма получиха днес нашите екипи, затова отбелязваме този ден с широки усмивки и удовлетворение от постигнатото", споделя д-р Маджет Алкара, акушеро-гинеколог.

"Ще продължаваме да надграждаме медицинските си знания и умения, да прилагаме световните новости и да пазим изграденото доверие между нас и пациентите", допълва д-р Александър Любенов, ръководител на екипите по акушерство и гинекология.

"Цялото общество и най-вече политиците са огромни длъжници на децата. Необходими са още много усилия и промени в сферата на детското здраве, за подобряване на достъпа до специализирана медицинска грижа и ранна профилактика", завършва д-р Андрей Христов, ръководител на неонатологията.