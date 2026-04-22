Ваня Григорова очаква пълна яснота за финансите на Четвърта градска

Сигурна съм, че новото ръководство в Четвърта градска болница ще ни предостави цялата информация за финансовото ѝ състояние и ще разберем колко са верни твърденията за злоупотреби. Това заяви независимият общински съветник и Ваня Григорова след решението на Столичния общински съвет (СОС) за смяна на ръководството и вливане на болницата във Втора градска болница. Припомняме, че досегашното ръководство поиска заем от Столична община, за да изпрлати заплатите и осигуровките на лекарите, въпреки че твърдеше, че болницата е в стабилно финансово състояние.

Григорова заяви, че след подаден сигнал до Инспекцията по труда са получени данни за неизплатени или частично изплатени възнаграждения, е станало ясно, че за декември 2025 г. заплатите са изплатени на 40%, както и 40% за януари, а след това са изплащани само аванси. И уточни, че служители са получавали аванси в размер между 95 и 197 евро в периода преди Великден.

По думите ѝ тези данни са включени в доклада, който днес беше приет от СОС. Тя допълни, че при продължаващо забавяне на възнагражденията болницата подлежи на санкции. "Ако заплатите не бъдат изплатени до 28 април, болницата ще бъде санкционирана, а това означава, че софиянци ще платят допълнителна санкция", заяви Григорова.

Тя посочи още, че по данни за финансирането от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за периода 2021–2025 г. се отчита спад в дейността на лечебното заведение. "Намалението за Четвърта градска болница е много сериозно, което означава, че дейността се е свила с 36% за последните пет години", каза тя.

Според Григорова болницата разчита основно на субсидии от Столичната община, а не на средства от НЗОК. Тя добави, че има сигнали от медицински персонал за натиск и освобождавания от работа. "Няколко лекари и медицински сестри се обърнаха към нас, че има злоупотреби и освобождавания под различни предлози", посочи тя, като отбеляза и недостиг на кадри.