Спасяват Четвърта градска болница със заем и сливане с Втора градска

Четвърта градска болница да се влее във Втора градска болница. Това решенине беше взето на днешното извънредно заседание на Столичния общински съвет (СОС). Решението беше взето с 44 гласа "За", един "против", а трима се въздържаха. На лечебното заведение ще бъде отпуснат и заем в размер на 800 000 евро, с които да се покрият натрупаните задължения. Целта е оптимизиране на разходите, по-ефективно използване на ресурсите и подобряване на управлението на общинските лечебни заведения в столицата.

Ръководството на Четвърта градска болница също беше сменено. По думите на общинския съветник от "Спаси София" Пламена Терзирадева, назначеният от ГЕРБ директор не е изплащал заплати на лекарите от декември месец насам.

"Това е недопустимо. Говорим за лечебно заведение, в което лекарите и персоналът работят без сигурност за доходите си вече месеци наред", заяви Терзирадева. По думите ѝ ситуацията е резултат от системно лошо управление и липса на прозрачност. "Директорът поиска заем на от Столичен общински съвет без никаква аргументация. Когато поискахме обяснение за какво иска парите, не получихме съдействие", обясни тя.

Стана ясно, че сливането ще става поетапно. Новото ръководство на Четвърта гладска болница ще трябва да подготви правното и финансово вливане, да уреди задълженията, както и да анализира активите и да организира прехвърлянето на дейностите.

Общинският съветник Ваня Григорова обясни, че вливането не означава затваряне и не налага освобождаване на служители. Тя подчерта, че това е единственият път към оздравяване на болницата. "Крайно време е в болницата да бъде въведен ред", категорична бе тя.