Контролът върху рецептите сведе до под 2% грешките при отпускането на лекарства

С въвеждането на системата за автоматично отчитане на изпълнените рецепти от аптеките, която беше пусната в експлоатация в началото на 2026 г. и онлайн контрола при предписване, грешките при отпускането на лекарства, финансирани частично или напълно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), намаляха с внушителните над 98%. Това обяви Георги Недев, ръководител „Здравноосигурителни системи“ в Информационно обслужване, по време на конференцията Български фармацевтични дни 2026 г., която се проведе в Боровец.

Преди дигитализацията експертите на районните здравноосигурителни каси регистрираха средно на месец по над 22 000 грешки при отпускане на лекарствата, докато след реформата те са под 2%.

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„С въвеждането на контролите в реално време и системата за автоматично отчитане се елиминира напълно административната тежест и премахна риска от финансови санкции за аптеките поради технически грешки“, каза Георги Недев. По думите му постигнатите впечатляващи резултати са благодарение на успешното сътрудничество между Информационно обслужване, НЗОК, Министерството на здравеопазването, Българския фармацевтичен съюз, Българския лекарски съюз и софтуерните компании, предоставящи специализиран здравен софтуер.

Значително подобрение има и при предписването на рецепти. Благодарение на превантивния контрол в реално време, грешните предписания се установяват още при изписването на лекарствата, което спестява значително време и разходи както за аптеките, така и за пациентите, които вече не се налага да се връщат при лекаря за корекции на рецепти. Към момента с новата система работят над 2400 аптеки в цялата страна, като всеки месец се обработват над 3.4 млн. отпускания на лекарства.