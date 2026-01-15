До 3 години елиминираме варицелата

Ваксината срещу варицела става задължителна част от имунизационния календар за децата в България от тази година. Промяната е предвидена в нова Наредба за имунизациите, която беше обнародвана в "Държавен вестник".

Педиатрите са категорчни, че това е стъпка в правилната посока, която ще позволи да сведем случаите на болестта до минимум.

От юли 2026 г. имунизацията срещу варицела става задължителна и ще се прилага безплатно за всички деца, родени след 1 януари 2025 г. За родените преди това, ваксината остава препоръчителна и ще се заплаща, както досега, и желаещите родители ще трябва да я осигурят сами.

Първата доза обикновено се прилага на деца над 12-месечна възраст. Втората доза може да се постави най-рано 3 месеца след първата. Промените в наредбата предвиждат след задължителното поставяне на първата доза на деца над 1 година, втората да се поставя на 4-годишна възраст.

С масова ваксинация можем да сведем случаите до минимум

Ваксината освен, че предпазва от заразяване, пази и от тежко протичане на заболяването, заяви педиатърът д-р Александър Атанасов.

"Нужни са няколко седмици, за да се генерира имунитет. Описани са леки постваксинални реакции като болка на мястото на поставяне, отпадналост и температура. Аз лично не съм наблюдавал такива реакции. Много добре се понася от децата", обясни д-р Атансов, цитиран от БНР.

Важен факт за ваксината е, че дори при контакт с болен от варицела, имунизация може д асе направи в 5-дневен срок, и тя ще предпази от тежко протичане на вирусното заболяване.

Ваксината срещу варицела е задължителна и в доста други държави.

Според медиците важна подробност е, че ваксината осигурява същия имунен отговор като този след преболедуване, но предпазва от тежките последствия от вируса, които в редки случаи могат и да са фатални.

"Ваксината предотвратява заболяване в над 90%. Ако ние започнем да имунизираме масово, в следващите 2-3 години случаите на варицела ще бъдат сведени до минимум", коментира д-р Александър Атанасов.

По негови думи около 30% от преболедувалите варицела могат да се развият херпес зостер на по-късен етап.