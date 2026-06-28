"Не е в компетенциите ни": Синодът отказа да заеме позиция за санкциите срещу патриарх Кирил

Светият синод отказва да се произнася относно евентуални санкции срещу руския патриарх Кирил. Това съобщиха от Българската православна църква след заседание на Синода.

Решението гласи, че Светият синод няма да изразява позиция по въпроса за евентуалното включване на Московския и на цяла Русия патриарх Кирил в 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация.

Отказ от позиция

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Светият синод смята, че темата не попада в неговите правомощия, се казва в изявление по повод възникналия обществен въпрос.

"Относно възникналия въпрос, свързан с евентуалното приемане на нови санкции против Руската федерация, включващи личността на Московския и на цяла Русия патриарх Кирил, на своето редовно заседание на 26 юни 2026 г. Светият синод реши, че не е в компетенцията му да се произнесе по него", се казва в официалното съобщение.

Източник: БГНЕС

Преди дни обаче българският патриарх Даниил изрази своето одобрение спрямо намерението на премиера Румен Радев да бъдат свалени санкциите срещу руския патриарх Кирил. Това се случи преди заседанието на Светия Синод.

"Това е смела постъпка и не мисля, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този ефект и интерес, който налагащите ги вероятно са целели. Това е правилно решение", заяви тогава патриарх Даниил, цитиран от БНТ.

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