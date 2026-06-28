Видеовден за Вучич: Сръбските студенти със знаков контрамитинг

Сръбски студенти организират в град Кралево демонстрация под наслов: "Всичко се вижда на Видовден" в реакция на вчерашния митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия, на който президентът Александър Вучич обяви оставката си, без да уточнява кога ще я подаде.

"Всичко се вижда на Видовден" е посланието на студентите за днешния им контрамитинг. Денят е знаков в историята на Сърбия, тъй като е датата на решаващата битка на Косово поле между войските на сръбския княз Лазар и Османската империя и бележи началото на вековното османско владичество.

Видовден за Вучич

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На 28 юни, Видовден, през 1389 г. се е състояла решителната битка на Косово поле между войските на сръбския княз Лазар и войските на Османската империя. Въпреки че сражението бележи началото на вековното османско владичество, в сръбската традиция датата е въздигната в символ на духовен триумф – изборът на „Царството небесно“ (честта и вярата) пред „Царството земно“ (робството).

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Подготовката за двете антагонистични политически прояви бе белязана от действията на Висшата прокуратура в Белград, която започна разследване на студенти и активисти по подозрение, че през януари 2025 г. протестиращи са провели среща и са съставили план как да симулират, че са станали обект на звуково оръжие на последвалия на 15 март същата година протест.

На този ден на масов антиправителствен митинг хиляди хора излязоха на улиците, за да отдадат почит към 16-те загинали при срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. Участници свидетелстваха за необичаен звук и ударна вълна, които са ги принудили да се разбягат и да се скрият.

От своя страна студентите определиха разследването на Висшата прокуратура в Белград като "поредна лъжа и отклоняване на вниманието".

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Решението на Вучич

Президентът Вучич заяви пред хиляди привърженици на Сръбската прогресивна партия, че това са последните му дни и седмици като президент на републиката.

Вучич допълни, че на предстоящите избори ще помогне да бъде спечелено доверието на народа за следващите четири години. Каза също, че управляващите и коалиционните им партньори ще се явят на вота с листа, наречена "Единна Сърбия".

Вучич обаче не уточни кога ще бъдат свикани изборите. Подчерта, че страната ще съчетае европейския път с традиционните партньорства с Китай и Русия.

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Според властите в демонстрацията са участвали над 200 000 души.

Сръбският президент е изправен пред масови антиправителствени протести от ноември 2024 година, когато инцидент със срутената козирка на гарата в Нови Сад взе 16 жертви и отприщи масово недоволство. Студентското движение, което ръководи протестите, обвинява правителството в корупция и настоява за предсрочни избори.