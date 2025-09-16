10-годишният Митко се нуждае от средства за лечение

До скоро малкият Мит10-годишко е играл футбол и се е смял, но днес той лежи в болнично легло и се бори за живота си. Един миг променя всичко от безгрижно детство до тежка диагноза, която никое семейство не е готово да чуе. Димитър е само на 10 години едно слънчево дете, което обича футбола, смеха и живота. Всичко се случва толкова бързо - започва с болка в дясната ръка и краче. Родителите му мислели, че е травма, нищо повече. Но после се появява висока температура, която не спира. Когато го отвеждат в УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив става ясно, че Митко има Миелоидна левкемия.

Болницата

"От няколко дни сме в болницата и животът ни се обърна наопаки. Изследвания, биопсии, химиотерапия… а нашето дете, едва на 10, гледа с очи пълни с надежда и ни учи на смелост, каквато ние самите не знаехме, че имаме. Възможен етап от лечението е трансплантация, а за да му дадем най-голям шанс, вече изпратихме документите му за консултация в няколко водещите клиники в Турция. Там има терапии, медикаменти и специалисти, които могат да му върнат детството и мечтите.", споделя неговата майка.

Лечението

Но това лечение е непосилно за семейството. Сумите са огромни и времето ни притиска. Затова родителите му молят за нашата подкрепа, всяка помощ е глътка надежда, всяко дарение е стъпка към живота Митко.

