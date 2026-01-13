Семейството на Мариян набира средства за лечението му

Мариян Методиев Борисов е едва на 45 години, когато нормалният му активен живот преминава в болнична стая, тежки изследвания и думи, които никой не иска да чува – сериозно съмнение за остра левкемия. Досега той е работил, бил е опора за семейството си, грижел се е за близките си. Мариан е човек, който винаги е помагал, без да се замисля, и никога не е търсил помощ за себе си.

Заболяването

Всичко се случи внезапно. Силна отпадналост, бързо влошаване на общото състояние и тревожни лабораторни показатели налагат спешна хоспитализация. Следват множество изследвания, включително костно-мозъчна трепанобиопсия. Резултатите от хистопатологичното изследване са изключително тревожни и сочат възможна остра левкемия – тежко и животозастрашаващо заболяване, което изисква незабавни допълнителни изследвания и започване на лечение. В момента Мариян е под постоянно лекарско наблюдение. Предстоят още специализирани и генетични изследвания, които да потвърдят точната диагноза и да се изготви най-подходящият лечебен план. При подобно заболяване времето е решаващо – всеки ден има значение.

Лечението

Лечението на левкемията е продължително, тежко и изключително скъпо. То включва: допълнителни високоспециализирани изследвания,продължителен болничен престой, скъпоструващи медикаменти и терапии, последващо лечение, наблюдение и възстановяване. За съжаление, разходите са непосилни за семейството му. Въпреки всички техни усилия, то няма финансовата възможност сами осигури на Мариян лечението, от което той спешно се нуждае.

Подкрепа

Мариян е борец. Той не се е предал и вярва, че ще се справи. Но той не може да спечели тази битка сам. Днес той има нужда от нашата обща подкрепа – от хора с добри сърца, които да му подадат ръка в най-трудния момент от живота му. Всяко дарение, независимо от размера, е шанс за живот. Всяка помощ е надежда.

