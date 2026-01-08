6 зодии с късмет във всичко през януари 2026

Шест зодиакални знака привличат значително изобилие и късмет през януари 2026 г. Енергията на Сатурн е водещият фактор през целия месец. Той управлява както Козирог, така и Водолей, и тъй като няколко планети преминават през двата знака, енергията на Сатурн носи мощно, свежо начало.

Рак

Рак, вие приветствате цялата енергия, която януари може да предложи. Започвате нещата с Меркурий, навлизайки в сектора си за партньорство в знака на Козирог на 1 януари. Пълнолунието във вашия знак на 3-ти служи като обобщение и по-задълбочен анализ на това как Юпитер е променил нашата перспектива и как сте се развили през последните шест месеца.

Свързването с нови идеи и философии е важно през януари, тъй като те ви изтласкват извън зоната ви на комфорт и разширяват хоризонтите ви, карайки ви да се чувствате уверени в светлината на прожекторите. Навлизането на Венера във Водолей на 17-ти е релаксиращ и всеобхватен период, който ви позволява да извършите вътрешна работа, за да откриете собствената си сила и мощ.

Лъв

Подгответе се за януари, който ще ви позволи да се свържете отново с идеите си. Ще изследвате нови хоризонти и ще се запознаете с нови хора, Лъв. Възможностите да размислите върху целите, които бихте искали да постигнете през следващите шест месеца, стават постижими.

Лъв, Марс навлиза в сектора на взаимоотношенията ви на 23-ти, помагайки ви да работите върху любовното си мислене. Марс катализира личните трансформации, след като се срещне с Плутон. Пълнолунието в знака на Рак на 3-ти ви показва как да се отпуснете и да си дадете храната, която желаете, за да презаредите батериите си.

Новолунието в Козирог на 18-ти ви напомня да не губите от поглед целите си, тъй като ви се дават нови инструменти, с които да работите през следващите шест месеца. Съсредоточете се върху умение или нещо, което искате да научите през този период, за да пожънете дългосрочни ползи.

Везни

Везни една връзка отваря вратата към икономическа свобода. Ще оцените връзките по-високо от икономическите възможности, защото хората постоянно обогатяват живота ви.

Не можете да кажете същото за парите, тъй като те могат да се изплъзнат от ръцете ви толкова бързо, колкото и да ги спечелите. Това ще е ключова връзка, което означава, че светът за вас е редом с вас и ви предлага съвети или емоционална подкрепа.

Разговорът, който ще проведете на 12 януари, е златен, пълен с мъдри думи и златни късчета от изпълними задачи, които можете да поемете. Не очаквате никой да дава толкова, колкото получавате вие на този ден и цените възможността.

Няма нищо, което да ви спре да предприемете действия. Сърцето ви е било докоснато смислено. Вие разпознавате автентичността и това променя живота ви.

Скорпион

Срещате хора, които ви трансформират и ви учат на нови неща. През януари вие задавате тона за това какво да очаквате по-късно през годината, включително нови приятелства, изобилие и лична сила.

Когато Меркурий навлезе в тази част от вашата карта ще планирате и ще натрупате спестявания. Поставянето на солидни цели за следващите няколко седмици става по-лесно.

Козирог

През януари ще се променяте и ще се учите от цялостния опит, който Сатурн ви е донесъл от миналата година. Меркурий във вашия знак в началото на месеца ви дава предимство да измислите страхотни идеи в професионалния или академичния сектор.

Пълнолунието ви показва как да бъдете по-скромни, тъй като това е момент да практикувате дипломация и самосъзнание. Венера навлиза във Водолей на 17-ти, последвана от Слънцето на 19-ти, измествайки фокуса ви към финансовия сектор.

Водолей

Въпреки че започвате годината със сезона на Козирог, януари е много важен месец за вас, тъй като той задава тона на годината. В края на краищата, Водолей, Юпитер влиза в знака на Лъв по-късно тази година и това активира вашия знак. Любовта и романтиката са централни теми.

Необвързаните хора срещат някой нов, а тези, които са в съществуващи връзки, издигат връзката си нагоре. Слънцето навлиза във вашия знак на 19-ти, което го прави период, изпълнен с празнуване, хармония и разширяване. Навлизането на Меркурий на 20-ти ви озарява с отлични идеи, позволявайки ви да работите по-ефективно, а ако в професионалния сектор, работата ви е хвалена сега.

