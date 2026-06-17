Кабинетът "Радев":

Аспект на деня и фаза на Луната на 18 юни 2026 г. Щастие за три от зодиите

17 юни 2026, 20:15 часа 0 коментара
Снимка: iStock
Аспект на деня и фаза на Луната на 18 юни 2026 г. Щастие за три от зодиите

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На 18 юни 2026 г. Луната е нарастваща, 4-и лунен ден след 9:24 ч. Утрешният ден започва с приятно космическо настройване. Луната е в Рак, образувайки хармоничен тригон със Сатурн в Овен. Този аспект ви дарява здрав разум, емоционален контрол и способност да упорствате в трудностите. Самоконтролът и дисциплината се засилват, а чувството ви за дълг и справедливост се укрепва. Това е идеално време да се заемете със задачи, които изискват търпение и постоянство.

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Щастие за

Водните знаци (Рак, Скорпион, Риби) ще бъдат особено щастливи на 18 юни – те ще се възползват най-много от подкрепата на Венера и Юпитер. Земните знаци (Телец, Дева, Козирог) могат да използват тригона на Луната към Сатурн, за да завършат важни проекти. Огнените знаци (Овен, Лъв, Стрелец) трябва да бъдат внимателни с опозицията Венера-Плутон – избягвайте конфликти, основани на ревност. За въздушните знаци (Близнаци, Везни, Водолей) секстилът на Луната към Уран ще им помогне да намерят креативни решения.

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Проекти

В професионалната сфера това е добър ден за завършване на проекти, които изискват дисциплина и търпение. Тригонът на Луната със Сатурн им помага да проследят нещата докрай. Секстилът на Луната с Уран е подходящ за брейнсторминг и намиране на нови идеи. Въпреки това, вечер, по време на Лунната празнота, е най-добре да не започвате нови проекти или да не подписвате важни документи.

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Сънища и подстригване

Сънищата в този ден са пророчески, предупреждават ви как да се предпазите от неприятности и изкушения. Просто трябва да ги дешифрирате правилно. Денят не е подходящ за подстригване.

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Снимки: iStock

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Луна зодии фаза на луната хороскоп аспект на деня
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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