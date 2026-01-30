Аспект на деня и фаза на Луната на 31 януари 2026 г. Начало на нова епоха

На 31 януари 2026 г. Луната е нарастваща, 14-и лунен ден до 15:40 ч. Последният ден на януари слага край на цяла епоха на вътрешни търсения и сътресения, предлагайки ви рядка възможност да видите всичко от нова перспектива. Небесната картина е изградена върху мощна и красива полярност, диалог между два принципа, всеки правилен и необходим сам по себе си. От една страна, е ясната, хладна и безмилостна светлина на Водолей, която обединява ключовите планети на вашия личен космос.

Пълнолуние в Лъв на 2 февруари 2026 г. Прогноза за всички зодии

Преговори

Денят ви ще наподобява преговори между две части от душата ви. Едната, млада и дръзка, се стреми напред, към нови хоризонти, към общност от съмишленици, към живот, живян по свои уникални правила. Другата, мъдра и уязвима, ви дърпа обратно към огнището, към познатите миризми и звуци, към отговорностите и връзките, които осигуряват чувство за принадлежност и сигурност.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване, но пък спокойно може да промените цвета на косата си. За предпочитане е да направите това с естествени бои, като например къна или индиго. Сънищата няма да са важни, не отдавайте голямо значение на видяното.

Пълнолуние 2026 година

Снимки: iStock