Аспект на деня и фаза на Луната на 31 януари 2026 г. Начало на нова епоха

30 януари 2026, 22:29 часа 0 коментара
На 31 януари 2026 г. Луната е нарастваща, 14-и лунен ден до 15:40 ч. Последният ден на януари слага край на цяла епоха на вътрешни търсения и сътресения, предлагайки ви рядка възможност да видите всичко от нова перспектива. Небесната картина е изградена върху мощна и красива полярност, диалог между два принципа, всеки правилен и необходим сам по себе си. От една страна, е ясната, хладна и безмилостна светлина на Водолей, която обединява ключовите планети на вашия личен космос.

Преговори

Денят ви ще наподобява преговори между две части от душата ви. Едната, млада и дръзка, се стреми напред, към нови хоризонти, към общност от съмишленици, към живот, живян по свои уникални правила. Другата, мъдра и уязвима, ви дърпа обратно към огнището, към познатите миризми и звуци, към отговорностите и връзките, които осигуряват чувство за принадлежност и сигурност.

Денят не е подходящ за подстригване, но пък спокойно може да промените цвета на косата си. За предпочитане е да направите това с естествени бои, като например къна или индиго. Сънищата няма да са важни, не отдавайте голямо значение на видяното. 

Снимки: iStock      

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
