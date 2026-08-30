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Енергиен хороскоп (31 август–6 септември 2026 г.): Пречистване на ума и поставяне на лични граници

30 август 2026, 11:00 часа 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Енергиен хороскоп (31 август–6 септември 2026 г.): Пречистване на ума и поставяне на лични граници

Съдържание:

За периода 31 август – 6 септември 2026 г. енергията на прехода между лятото и есента носи специфична пренастройка. Преминаваме към структура, заземяване и подготовка за новия цикъл.

Глобален енергиен барометър за седмицата 

Доминиращ елемент: Вода и Земя (интуитивно заземяване, емоционално изчистване и подреждане на приоритетите). 

Глобална чакра под натиск: Аджна (Третото око) — пазете се от умствено претоварване, токсичен информационен шум и илюзии. Време е за избистряне на визията.

 

♈ ОВЕН (21 март – 19 април) 

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Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%) 

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна чакра) — баланс между даване и получаване 

Цвят за презареждане: Зелен каки 

Кристал за баланс: Розов кварц

Енергиен пик: Сряда — силен вътрешен тласък за приключване на изостанали задачи. 

Енергиен теч: Ненужно изразходване на сила в опити да промените чуждо мнение. 

Енергиен щит: Прекарвайте по 15 минути вечер в пълна тишина без електронни устройства. 

♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%) 

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна чакра) — сигурност и стабилност 

Цвят за презареждане: Шоколадово кафяво 

Кристал за баланс: Черен турмалин 

Енергиен пик: Четвъртък и петък — момент на финансова стабилност и висок физически тонус. 

Енергиен теч: Прекален инат и съпротива срещу малки, но наложителни промени. 

Енергиен щит: Разходки в парка или работа в градината през уикенда за заземяване. 

♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни) 

Енергиен барометър: ⚡⚡☆☆☆ (45%) 

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена чакра) — пречистване на мислите 

Цвят за презареждане: Небесносиньо 

Кристал за баланс: Амазонит 

Енергиен пик: Вторник — добри хрумвания и успешни кратки разговори. 

Енергиен теч: Разпиляване в няколко задачи едновременно и клюки. 

Енергиен щит: Записвайте идеите си на хартия, вместо да ги държите в главата си. 

Още: Истории със сутрешното ви кафе: Мечокът Войтек, който стана ефрейтор в полската армия

♋ РАК (21 юни – 22 юли) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%) 

Чакра на фокус: Свадхистхана (Сакрална чакра) — творчество и емоции 

Цвят за презареждане: Сребристо 

Кристал за баланс: Лунен камък 

Енергиен пик: Понеделник и неделя — дълбока интуиция и домашна хармония. 

Енергиен теч: Чужда емоционална драма, която приемате твърде лично. 

Енергиен щит: Няколко зрънца морска сол под постелката на входната врата за изчистване на нежелана чужда енергия. 

♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%) 

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — лична сила 

Цвят за презареждане: Златисто

Кристал за баланс: Цитрин 

Енергиен пик: Петък — харизмата ви отваря врати в професионален план.

Енергиен теч: Нуждата от постоянно одобрение от околните. 

Енергиен щит: Носете със себе си златен накит или цитрин като напомняне за собствената ви стойност. 

♍ ДЕВА (23 август – 22 септември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%) 

Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна чакра) — ясна визия и ред 

Цвят за презареждане: Снежнобяло 

Кристал за баланс: Планински кристал 

Енергиен пик: Понеделник и сряда — максимална концентрация и перфектни резултати. 

Енергиен теч: Самокритика и прекален перфекционизъм към детайлите. 

Енергиен щит: Сутрин изричайте наум: „Всичко правилно се нарежда в моя свят“. 

♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври) 

Енергиен барометър: ⚡⚡☆☆☆ (55%) 

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна чакра) — вътрешен мир 

Цвят за презареждане: Пастелнорозово 

Кристал за баланс: Нефрит 

Енергиен пик: Четвъртък — хармонизиране на важни лични отношения. 

Енергиен теч: Нерешителност и страх от отказ. 

Енергиен щит: Вземайте малки решения веднага, без да ги премисляте с часове. 

Още: Истории със сутрешното ви кафе: Жената без образование, която спаси най-великия проект на XIX век

♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%) 

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — проникновеност 

Цвят за презареждане: Тъмнобордо 

Кристал за баланс: Обсидиан 

Енергиен пик: Събота — момент за трансформация. 

Енергиен теч: Задържане на стари обиди и съмнения. 

Енергиен щит: Изхвърлете 3 ненужни вещи от дома си, за да освободите застояла енергия. 

♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (60%) 

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — фокус върху целта 

Цвят за презареждане: Пурпурно лилаво 

Кристал за баланс: Лапис лазули 

Енергиен пик: Вторник — нови перспективи и вдъхновение за пътуване. 

Енергиен теч: Поемане на повече ангажименти, отколкото реално можете да изпълните. 

Енергиен щит: Научете се да казвате категорично „не“ без излишни обяснения. 

♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%) 

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна чакра) — стабилност и структура 

Цвят за презареждане: Тъмнозелено 

Кристал за баланс: Опушен кварц 

Енергиен пик: Понеделник и четвъртък — висока ефективност и справяне със сложни казуси. 

Енергиен теч: Опити за контрол върху неща, които са извън вашите правомощия. 

Енергиен щит: Отделете 10 минути за разтягане сутрин, за да освободите напрежението от гръбнака. 

Още: Истории със сутрешното ви кафе: Сваленият пилот, спасен от папуасите

♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%) 

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена чакра) — изразяване на иновативни идеи 

Цвят за презареждане: Електриково синьо 

Кристал за баланс: Содалит 

Енергиен пик: Сряда и петък — момент за нестандартни решения и пробиви в проучвания. 

Енергиен теч: Твърде много време в дигиталната среда и социалните мрежи. 

Енергиен щит: Направете си пълен дигитален детокс в събота следобед. 

♓ РИБИ (19 февруари – 20 март) 

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%) 

Чакра на фокус: Свадхистхана (Сакрална чакра) — емоционална пречистеност 

Цвят за презареждане: Морскозелено 

Кристал за баланс: Аквамарин 

Енергиен пик: Неделя — силно духовно вдъхновение и пълно възстановяване на аурата. 

Енергиен теч: Чувство за отпадналост от носенето на чужди емоционални товари. 

Енергиен щит: Пийте вода с резен цитрус и медитирайте край течаща вода (река, чешма или вана).

 

Материалът има развлекателен и символичен характер и не замества професионална консултация при психолог и терапия.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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