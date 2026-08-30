Енергиен хороскоп (31 август–6 септември 2026 г.): Пречистване на ума и поставяне на лични граници

За периода 31 август – 6 септември 2026 г. енергията на прехода между лятото и есента носи специфична пренастройка. Преминаваме към структура, заземяване и подготовка за новия цикъл.
Глобален енергиен барометър за седмицата
Доминиращ елемент: Вода и Земя (интуитивно заземяване, емоционално изчистване и подреждане на приоритетите).
Глобална чакра под натиск: Аджна (Третото око) — пазете се от умствено претоварване, токсичен информационен шум и илюзии. Време е за избистряне на визията.
♈ ОВЕН (21 март – 19 април)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)
Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна чакра) — баланс между даване и получаване
Цвят за презареждане: Зелен каки
Кристал за баланс: Розов кварц
Енергиен пик: Сряда — силен вътрешен тласък за приключване на изостанали задачи.
Енергиен теч: Ненужно изразходване на сила в опити да промените чуждо мнение.
Енергиен щит: Прекарвайте по 15 минути вечер в пълна тишина без електронни устройства.
♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%)
Чакра на фокус: Муладхара (Коренна чакра) — сигурност и стабилност
Цвят за презареждане: Шоколадово кафяво
Кристал за баланс: Черен турмалин
Енергиен пик: Четвъртък и петък — момент на финансова стабилност и висок физически тонус.
Енергиен теч: Прекален инат и съпротива срещу малки, но наложителни промени.
Енергиен щит: Разходки в парка или работа в градината през уикенда за заземяване.
♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни)
Енергиен барометър: ⚡⚡☆☆☆ (45%)
Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена чакра) — пречистване на мислите
Цвят за презареждане: Небесносиньо
Кристал за баланс: Амазонит
Енергиен пик: Вторник — добри хрумвания и успешни кратки разговори.
Енергиен теч: Разпиляване в няколко задачи едновременно и клюки.
Енергиен щит: Записвайте идеите си на хартия, вместо да ги държите в главата си.
Още: Истории със сутрешното ви кафе: Мечокът Войтек, който стана ефрейтор в полската армия
♋ РАК (21 юни – 22 юли)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)
Чакра на фокус: Свадхистхана (Сакрална чакра) — творчество и емоции
Цвят за презареждане: Сребристо
Кристал за баланс: Лунен камък
Енергиен пик: Понеделник и неделя — дълбока интуиция и домашна хармония.
Енергиен теч: Чужда емоционална драма, която приемате твърде лично.
Енергиен щит: Няколко зрънца морска сол под постелката на входната врата за изчистване на нежелана чужда енергия.
♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)
Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — лична сила
Цвят за презареждане: Златисто
Кристал за баланс: Цитрин
Енергиен пик: Петък — харизмата ви отваря врати в професионален план.
Енергиен теч: Нуждата от постоянно одобрение от околните.
Енергиен щит: Носете със себе си златен накит или цитрин като напомняне за собствената ви стойност.
♍ ДЕВА (23 август – 22 септември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)
Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна чакра) — ясна визия и ред
Цвят за презареждане: Снежнобяло
Кристал за баланс: Планински кристал
Енергиен пик: Понеделник и сряда — максимална концентрация и перфектни резултати.
Енергиен теч: Самокритика и прекален перфекционизъм към детайлите.
Енергиен щит: Сутрин изричайте наум: „Всичко правилно се нарежда в моя свят“.
♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври)
Енергиен барометър: ⚡⚡☆☆☆ (55%)
Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна чакра) — вътрешен мир
Цвят за презареждане: Пастелнорозово
Кристал за баланс: Нефрит
Енергиен пик: Четвъртък — хармонизиране на важни лични отношения.
Енергиен теч: Нерешителност и страх от отказ.
Енергиен щит: Вземайте малки решения веднага, без да ги премисляте с часове.
Още: Истории със сутрешното ви кафе: Жената без образование, която спаси най-великия проект на XIX век
♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)
Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — проникновеност
Цвят за презареждане: Тъмнобордо
Кристал за баланс: Обсидиан
Енергиен пик: Събота — момент за трансформация.
Енергиен теч: Задържане на стари обиди и съмнения.
Енергиен щит: Изхвърлете 3 ненужни вещи от дома си, за да освободите застояла енергия.
♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (60%)
Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — фокус върху целта
Цвят за презареждане: Пурпурно лилаво
Кристал за баланс: Лапис лазули
Енергиен пик: Вторник — нови перспективи и вдъхновение за пътуване.
Енергиен теч: Поемане на повече ангажименти, отколкото реално можете да изпълните.
Енергиен щит: Научете се да казвате категорично „не“ без излишни обяснения.
♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)
Чакра на фокус: Муладхара (Коренна чакра) — стабилност и структура
Цвят за презареждане: Тъмнозелено
Кристал за баланс: Опушен кварц
Енергиен пик: Понеделник и четвъртък — висока ефективност и справяне със сложни казуси.
Енергиен теч: Опити за контрол върху неща, които са извън вашите правомощия.
Енергиен щит: Отделете 10 минути за разтягане сутрин, за да освободите напрежението от гръбнака.
Още: Истории със сутрешното ви кафе: Сваленият пилот, спасен от папуасите
♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)
Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена чакра) — изразяване на иновативни идеи
Цвят за презареждане: Електриково синьо
Кристал за баланс: Содалит
Енергиен пик: Сряда и петък — момент за нестандартни решения и пробиви в проучвания.
Енергиен теч: Твърде много време в дигиталната среда и социалните мрежи.
Енергиен щит: Направете си пълен дигитален детокс в събота следобед.
♓ РИБИ (19 февруари – 20 март)
Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)
Чакра на фокус: Свадхистхана (Сакрална чакра) — емоционална пречистеност
Цвят за презареждане: Морскозелено
Кристал за баланс: Аквамарин
Енергиен пик: Неделя — силно духовно вдъхновение и пълно възстановяване на аурата.
Енергиен теч: Чувство за отпадналост от носенето на чужди емоционални товари.
Енергиен щит: Пийте вода с резен цитрус и медитирайте край течаща вода (река, чешма или вана).
Материалът има развлекателен и символичен характер и не замества професионална консултация при психолог и терапия.