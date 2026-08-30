Енергиен хороскоп (31 август–6 септември 2026 г.): Пречистване на ума и поставяне на лични граници

За периода 31 август – 6 септември 2026 г. енергията на прехода между лятото и есента носи специфична пренастройка. Преминаваме към структура, заземяване и подготовка за новия цикъл.

Глобален енергиен барометър за седмицата

Доминиращ елемент: Вода и Земя (интуитивно заземяване, емоционално изчистване и подреждане на приоритетите).

Глобална чакра под натиск: Аджна (Третото око) — пазете се от умствено претоварване, токсичен информационен шум и илюзии. Време е за избистряне на визията.

♈ ОВЕН (21 март – 19 април)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (65%)

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна чакра) — баланс между даване и получаване

Цвят за презареждане: Зелен каки

Кристал за баланс: Розов кварц

Енергиен пик: Сряда — силен вътрешен тласък за приключване на изостанали задачи.

Енергиен теч: Ненужно изразходване на сила в опити да промените чуждо мнение.

Енергиен щит: Прекарвайте по 15 минути вечер в пълна тишина без електронни устройства.

♉ ТЕЛЕЦ (20 април – 20 май)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (95%)

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна чакра) — сигурност и стабилност

Цвят за презареждане: Шоколадово кафяво

Кристал за баланс: Черен турмалин

Енергиен пик: Четвъртък и петък — момент на финансова стабилност и висок физически тонус.

Енергиен теч: Прекален инат и съпротива срещу малки, но наложителни промени.

Енергиен щит: Разходки в парка или работа в градината през уикенда за заземяване.

♊ БЛИЗНАЦИ (21 май – 20 юни)

Енергиен барометър: ⚡⚡☆☆☆ (45%)

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена чакра) — пречистване на мислите

Цвят за презареждане: Небесносиньо

Кристал за баланс: Амазонит

Енергиен пик: Вторник — добри хрумвания и успешни кратки разговори.

Енергиен теч: Разпиляване в няколко задачи едновременно и клюки.

Енергиен щит: Записвайте идеите си на хартия, вместо да ги държите в главата си.

Още: Истории със сутрешното ви кафе: Мечокът Войтек, който стана ефрейтор в полската армия

♋ РАК (21 юни – 22 юли)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (80%)

Чакра на фокус: Свадхистхана (Сакрална чакра) — творчество и емоции

Цвят за презареждане: Сребристо

Кристал за баланс: Лунен камък

Енергиен пик: Понеделник и неделя — дълбока интуиция и домашна хармония.

Енергиен теч: Чужда емоционална драма, която приемате твърде лично.

Енергиен щит: Няколко зрънца морска сол под постелката на входната врата за изчистване на нежелана чужда енергия.

♌ ЛЪВ (23 юли – 22 август)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — лична сила

Цвят за презареждане: Златисто

Кристал за баланс: Цитрин

Енергиен пик: Петък — харизмата ви отваря врати в професионален план.

Енергиен теч: Нуждата от постоянно одобрение от околните.

Енергиен щит: Носете със себе си златен накит или цитрин като напомняне за собствената ви стойност.

♍ ДЕВА (23 август – 22 септември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)

Чакра на фокус: Сахасрара (Коронна чакра) — ясна визия и ред

Цвят за презареждане: Снежнобяло

Кристал за баланс: Планински кристал

Енергиен пик: Понеделник и сряда — максимална концентрация и перфектни резултати.

Енергиен теч: Самокритика и прекален перфекционизъм към детайлите.

Енергиен щит: Сутрин изричайте наум: „Всичко правилно се нарежда в моя свят“.

♎ ВЕЗНИ (23 септември – 22 октомври)

Енергиен барометър: ⚡⚡☆☆☆ (55%)

Чакра на фокус: Анахата (Сърдечна чакра) — вътрешен мир

Цвят за презареждане: Пастелнорозово

Кристал за баланс: Нефрит

Енергиен пик: Четвъртък — хармонизиране на важни лични отношения.

Енергиен теч: Нерешителност и страх от отказ.

Енергиен щит: Вземайте малки решения веднага, без да ги премисляте с часове.

Още: Истории със сутрешното ви кафе: Жената без образование, която спаси най-великия проект на XIX век

♏ СКОРПИОН (23 октомври – 21 ноември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (85%)

Чакра на фокус: Аджна (Трето око) — проникновеност

Цвят за презареждане: Тъмнобордо

Кристал за баланс: Обсидиан

Енергиен пик: Събота — момент за трансформация.

Енергиен теч: Задържане на стари обиди и съмнения.

Енергиен щит: Изхвърлете 3 ненужни вещи от дома си, за да освободите застояла енергия.

♐ СТРЕЛЕЦ (22 ноември – 21 декември)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (60%)

Чакра на фокус: Манипура (Слънчев сплит) — фокус върху целта

Цвят за презареждане: Пурпурно лилаво

Кристал за баланс: Лапис лазули

Енергиен пик: Вторник — нови перспективи и вдъхновение за пътуване.

Енергиен теч: Поемане на повече ангажименти, отколкото реално можете да изпълните.

Енергиен щит: Научете се да казвате категорично „не“ без излишни обяснения.

♑ КОЗИРОГ (22 декември – 19 януари)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡⚡ (90%)

Чакра на фокус: Муладхара (Коренна чакра) — стабилност и структура

Цвят за презареждане: Тъмнозелено

Кристал за баланс: Опушен кварц

Енергиен пик: Понеделник и четвъртък — висока ефективност и справяне със сложни казуси.

Енергиен теч: Опити за контрол върху неща, които са извън вашите правомощия.

Енергиен щит: Отделете 10 минути за разтягане сутрин, за да освободите напрежението от гръбнака.

Още: Истории със сутрешното ви кафе: Сваленият пилот, спасен от папуасите

♒ ВОДОЛЕЙ (20 януари – 18 февруари)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡☆☆ (70%)

Чакра на фокус: Вишудха (Гърлена чакра) — изразяване на иновативни идеи

Цвят за презареждане: Електриково синьо

Кристал за баланс: Содалит

Енергиен пик: Сряда и петък — момент за нестандартни решения и пробиви в проучвания.

Енергиен теч: Твърде много време в дигиталната среда и социалните мрежи.

Енергиен щит: Направете си пълен дигитален детокс в събота следобед.

♓ РИБИ (19 февруари – 20 март)

Енергиен барометър: ⚡⚡⚡⚡☆ (75%)

Чакра на фокус: Свадхистхана (Сакрална чакра) — емоционална пречистеност

Цвят за презареждане: Морскозелено

Кристал за баланс: Аквамарин

Енергиен пик: Неделя — силно духовно вдъхновение и пълно възстановяване на аурата.

Енергиен теч: Чувство за отпадналост от носенето на чужди емоционални товари.

Енергиен щит: Пийте вода с резен цитрус и медитирайте край течаща вода (река, чешма или вана).

Материалът има развлекателен и символичен характер и не замества професионална консултация при психолог и терапия.